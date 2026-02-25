https://ukraina.ru/20260225/kak-epshteyn-obzavelsya-svoim-ostrovom-1076061923.html

Как Эпштейн обзавелся своим островом?

Как Эпштейн обзавелся своим островом?

"Файлы Эпштейна", регулярно публикуемые министерством юстиции США последние несколько месяцев, стали одной из самых обсуждаемых тем в мировом информационном пространстве. Благодаря им оказались скомпрометированы десятки, а то и сотни мировых знаменитостей. В то же время сам Джеффри Эпштейн, скончавшийся в американской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2019-м году, уже подзабыт.О том, кем же был скандально известный финансист, и почему его остров стал точкой притяжения для западных элит, смотрите в нашем эксклюзивном материале.

