Как Эпштейн обзавелся своим островом?
Как Эпштейн обзавелся своим островом?
"Файлы Эпштейна", регулярно публикуемые министерством юстиции США последние несколько месяцев, стали одной из самых обсуждаемых тем в мировом информационном пространстве. Благодаря им оказались скомпрометированы десятки, а то и сотни мировых знаменитостей. В то же время сам Джеффри Эпштейн, скончавшийся в американской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2019-м году, уже подзабыт.О том, кем же был скандально известный финансист, и почему его остров стал точкой притяжения для западных элит, смотрите в нашем эксклюзивном материале.
"Файлы Эпштейна", регулярно публикуемые министерством юстиции США последние несколько месяцев, стали одной из самых обсуждаемых тем в мировом информационном пространстве. Благодаря им оказались скомпрометированы десятки, а то и сотни мировых знаменитостей. В то же время сам Джеффри Эпштейн, скончавшийся в американской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2019-м году, уже подзабыт.
О том, кем же был скандально известный финансист, и почему его остров стал точкой притяжения для западных элит, смотрите в нашем эксклюзивном материале.
