Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами - 06.11.2025
Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами
Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами
Служба внешней разведки России располагает данными о том, что европейские страны призывают Киев организовать масштабную диверсию по образцу трагедии с малайзийским Boeing в 2014 году. Об этом пресс-служба ведомства заявила 6 ноября
2025-11-06T14:50
2025-11-06T16:44
Целью провокации станет изменение негативного для Запада хода конфликта на Украине. По информации разведки, "натовцы" рассматривают диверсию с жертвами среди гражданского населения Украины и ЕС как наиболее эффективный способ повлиять на ситуацию. Предполагается, что западные страны сразу возложат ответственность за инцидент на Россию. Напомним, что трагедия с малайзийским Boeing 777 (рейс МН17) произошла 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Несмотря на то, что официальный Амстердам и совет ИКАО объявили Россию виновной, Москва оспорила это решение и представила доказательства причастности Киева к катастрофе. В МИД РФ неоднократно заявляли, что киевский режим является главным виновником крушения. По мнению экспертов, новая диверсия может быть использована Западом для: - Ужесточения санкций против России;- Увеличения военной помощи Украине;- Оправдания собственных неудач на фронте;- Создания предлога для более активного вовлечения НАТО в конфликт.Россия призывает международное сообщество обратить внимание на готовящуюся провокацию и не позволить использовать жизни мирных граждан в политических целях.Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру
Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами

14:50 06.11.2025 (обновлено: 16:44 06.11.2025)
 
Служба внешней разведки России располагает данными о том, что европейские страны призывают Киев организовать масштабную диверсию по образцу трагедии с малайзийским Boeing в 2014 году. Об этом пресс-служба ведомства заявила 6 ноября
Целью провокации станет изменение негативного для Запада хода конфликта на Украине.
По информации разведки, "натовцы" рассматривают диверсию с жертвами среди гражданского населения Украины и ЕС как наиболее эффективный способ повлиять на ситуацию.
Предполагается, что западные страны сразу возложат ответственность за инцидент на Россию.
Напомним, что трагедия с малайзийским Boeing 777 (рейс МН17) произошла 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Несмотря на то, что официальный Амстердам и совет ИКАО объявили Россию виновной, Москва оспорила это решение и представила доказательства причастности Киева к катастрофе.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что киевский режим является главным виновником крушения.
По мнению экспертов, новая диверсия может быть использована Западом для:
- Ужесточения санкций против России;
- Увеличения военной помощи Украине;
- Оправдания собственных неудач на фронте;
- Создания предлога для более активного вовлечения НАТО в конфликт.
Россия призывает международное сообщество обратить внимание на готовящуюся провокацию и не позволить использовать жизни мирных граждан в политических целях.
Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру
