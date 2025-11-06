https://ukraina.ru/20251106/evropa-tolkaet-kiev-na-novoe-prestuplenie-gotovitsya-provokatsiya-s-massovymi-zhertvami-1071193753.html

Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами

Служба внешней разведки России располагает данными о том, что европейские страны призывают Киев организовать масштабную диверсию по образцу трагедии с малайзийским Boeing в 2014 году. Об этом пресс-служба ведомства заявила 6 ноября

Целью провокации станет изменение негативного для Запада хода конфликта на Украине. По информации разведки, "натовцы" рассматривают диверсию с жертвами среди гражданского населения Украины и ЕС как наиболее эффективный способ повлиять на ситуацию. Предполагается, что западные страны сразу возложат ответственность за инцидент на Россию. Напомним, что трагедия с малайзийским Boeing 777 (рейс МН17) произошла 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Несмотря на то, что официальный Амстердам и совет ИКАО объявили Россию виновной, Москва оспорила это решение и представила доказательства причастности Киева к катастрофе. В МИД РФ неоднократно заявляли, что киевский режим является главным виновником крушения. По мнению экспертов, новая диверсия может быть использована Западом для: - Ужесточения санкций против России;- Увеличения военной помощи Украине;- Оправдания собственных неудач на фронте;- Создания предлога для более активного вовлечения НАТО в конфликт.Россия призывает международное сообщество обратить внимание на готовящуюся провокацию и не позволить использовать жизни мирных граждан в политических целях.Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру

