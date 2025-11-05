https://ukraina.ru/20251105/nekomu-voevat-v-kieve-uchitelya-mobilizovali-pryamo-vo-vremya-uroka--1071136119.html
Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока
Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле (район в Киеве – ред.)", - говорится в посте.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава, в то же время насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:22 05.11.2025 (обновлено: 15:30 05.11.2025)
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле (район в Киеве – ред.)", - говорится в посте.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава, в то же время насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.