Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока - 05.11.2025
Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока
Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока - 05.11.2025 Украина.ру
Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T14:22
2025-11-05T15:30
"Событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле (район в Киеве – ред.)", - говорится в посте.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава, в то же время насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока

14:22 05.11.2025 (обновлено: 15:30 05.11.2025)
 
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
"Событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле (район в Киеве – ред.)", - говорится в посте.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава, в то же время насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
