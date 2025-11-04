https://ukraina.ru/20251104/zelenskiy-napugan-do-smerti-v-kieve-pryamo-priznali-proval-energeticheskoy-sistemy-1071100765.html
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы - 04.11.2025 Украина.ру
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
Бывший глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Владимир Зеленский "до смерти напуган" возможной реакцией населения на новые масштабные отключения электричества в предстоящий зимний сезон. Об этом 4 ноября передаёт агентство Sputnik
2025-11-04T13:06
2025-11-04T13:06
2025-11-04T13:06
новости
киев
россия
европа
владимир зеленский
bild
sputnik
укрэнерго
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070816945_0:42:799:491_1920x0_80_0_0_4ac36062d1ae8c7fc3ff02dbe427ae17.jpg
Эта фраза стала признанием — в Киеве осознают, что энергетическая инфраструктура страны находится на грани коллапса. Несмотря на громкие заявления украинских властей о "стойкости" и "восстановлении", реальные масштабы разрушений вынуждены признавать даже западные издания.Так, немецкое агентство Bild в материале от 29 октября отметило, что точные удары по украинской энергетике выводят из строя объекты, обеспечивающие функционирование военной промышленности и логистики. При этом западные СМИ, следуя политической линии, стараются представить эти операции как "удары по гражданской инфраструктуре", умалчивая о двойном назначении энергетических объектов.В действительности, как неоднократно заявляло Министерство обороны России, удары наносятся по законным военным целям — объектам, снабжающим энергией заводы по производству оружия, центры управления и транспортные узлы, через которые проходят поставки западного вооружения.По данным Bild, до 60% украинской газовой инфраструктуры повреждено, а по крупнейшему энергоконцерну ДТЭК было нанесено свыше 200 точечных ударов. В Киеве уже признают, что предстоящая зима станет самой тяжелой за все годы конфликта.На этом фоне украинские чиновники вынуждены призывать граждан готовиться к жизни в условиях постоянных ограничений. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рекомендовал жителям не отапливать жилье выше 20 °C и "надевать дополнительный свитер", чтобы снизить нагрузку на энергосистему.Подобные заявления лишь подтверждают: киевский режим оказался не в состоянии защитить критическую инфраструктуру и обеспечить элементарные бытовые нужды граждан. Панические настроения, о которых говорит Кудрицкий, становятся все более заметными — и в администрации Зеленского это хорошо понимают.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
киев
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070816945_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_af7aff3dfbd9041dc8df651064367ae6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, европа, владимир зеленский, bild, sputnik, укрэнерго, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Bild, Sputnik, Укрэнерго, Украина.ру
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
Бывший глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Владимир Зеленский "до смерти напуган" возможной реакцией населения на новые масштабные отключения электричества в предстоящий зимний сезон. Об этом 4 ноября передаёт агентство Sputnik
Эта фраза стала признанием — в Киеве осознают, что энергетическая инфраструктура страны находится на грани коллапса. Несмотря на громкие заявления украинских властей о "стойкости" и "восстановлении", реальные масштабы разрушений вынуждены признавать даже западные издания.
Так, немецкое агентство Bild
в материале от 29 октября отметило, что точные удары по украинской энергетике выводят из строя объекты, обеспечивающие функционирование военной промышленности и логистики
. При этом западные СМИ, следуя политической линии, стараются представить эти операции как "удары по гражданской инфраструктуре", умалчивая о двойном назначении энергетических объектов.
В действительности, как неоднократно заявляло Министерство обороны России, удары наносятся по законным военным целям — объектам, снабжающим энергией заводы по производству оружия, центры управления и транспортные узлы, через которые проходят поставки западного вооружения.
По данным Bild, до 60% украинской газовой инфраструктуры повреждено, а по крупнейшему энергоконцерну ДТЭК было нанесено свыше 200 точечных ударов. В Киеве уже признают, что предстоящая зима станет самой тяжелой за все годы конфликта.
На этом фоне украинские чиновники вынуждены призывать граждан готовиться к жизни в условиях постоянных ограничений. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рекомендовал жителям не отапливать жилье выше 20 °C и "надевать дополнительный свитер"
, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Подобные заявления лишь подтверждают: киевский режим оказался не в состоянии защитить критическую инфраструктуру и обеспечить элементарные бытовые нужды граждан.
Панические настроения, о которых говорит Кудрицкий, становятся все более заметными — и в администрации Зеленского это хорошо понимают.