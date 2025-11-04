Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы - 04.11.2025 Украина.ру
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы - 04.11.2025 Украина.ру
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
Бывший глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Владимир Зеленский "до смерти напуган" возможной реакцией населения на новые масштабные отключения электричества в предстоящий зимний сезон. Об этом 4 ноября передаёт агентство Sputnik
2025-11-04T13:06
2025-11-04T13:06
Эта фраза стала признанием — в Киеве осознают, что энергетическая инфраструктура страны находится на грани коллапса. Несмотря на громкие заявления украинских властей о "стойкости" и "восстановлении", реальные масштабы разрушений вынуждены признавать даже западные издания.Так, немецкое агентство Bild в материале от 29 октября отметило, что точные удары по украинской энергетике выводят из строя объекты, обеспечивающие функционирование военной промышленности и логистики. При этом западные СМИ, следуя политической линии, стараются представить эти операции как "удары по гражданской инфраструктуре", умалчивая о двойном назначении энергетических объектов.В действительности, как неоднократно заявляло Министерство обороны России, удары наносятся по законным военным целям — объектам, снабжающим энергией заводы по производству оружия, центры управления и транспортные узлы, через которые проходят поставки западного вооружения.По данным Bild, до 60% украинской газовой инфраструктуры повреждено, а по крупнейшему энергоконцерну ДТЭК было нанесено свыше 200 точечных ударов. В Киеве уже признают, что предстоящая зима станет самой тяжелой за все годы конфликта.На этом фоне украинские чиновники вынуждены призывать граждан готовиться к жизни в условиях постоянных ограничений. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рекомендовал жителям не отапливать жилье выше 20 °C и "надевать дополнительный свитер", чтобы снизить нагрузку на энергосистему.Подобные заявления лишь подтверждают: киевский режим оказался не в состоянии защитить критическую инфраструктуру и обеспечить элементарные бытовые нужды граждан. Панические настроения, о которых говорит Кудрицкий, становятся все более заметными — и в администрации Зеленского это хорошо понимают.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы

13:06 04.11.2025
 
Бывший глава украинской компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Владимир Зеленский "до смерти напуган" возможной реакцией населения на новые масштабные отключения электричества в предстоящий зимний сезон. Об этом 4 ноября передаёт агентство Sputnik
Эта фраза стала признанием — в Киеве осознают, что энергетическая инфраструктура страны находится на грани коллапса. Несмотря на громкие заявления украинских властей о "стойкости" и "восстановлении", реальные масштабы разрушений вынуждены признавать даже западные издания.
Так, немецкое агентство Bild в материале от 29 октября отметило, что точные удары по украинской энергетике выводят из строя объекты, обеспечивающие функционирование военной промышленности и логистики. При этом западные СМИ, следуя политической линии, стараются представить эти операции как "удары по гражданской инфраструктуре", умалчивая о двойном назначении энергетических объектов.
В действительности, как неоднократно заявляло Министерство обороны России, удары наносятся по законным военным целям — объектам, снабжающим энергией заводы по производству оружия, центры управления и транспортные узлы, через которые проходят поставки западного вооружения.
По данным Bild, до 60% украинской газовой инфраструктуры повреждено, а по крупнейшему энергоконцерну ДТЭК было нанесено свыше 200 точечных ударов. В Киеве уже признают, что предстоящая зима станет самой тяжелой за все годы конфликта.
На этом фоне украинские чиновники вынуждены призывать граждан готовиться к жизни в условиях постоянных ограничений. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рекомендовал жителям не отапливать жилье выше 20 °C и "надевать дополнительный свитер", чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Подобные заявления лишь подтверждают: киевский режим оказался не в состоянии защитить критическую инфраструктуру и обеспечить элементарные бытовые нужды граждан.
Панические настроения, о которых говорит Кудрицкий, становятся все более заметными — и в администрации Зеленского это хорошо понимают.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
