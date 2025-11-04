https://ukraina.ru/20251104/ukrenergo-sovetuet-ukraintsam-ne-zhdat-normalnogo-otopleniya-a-izmenit-svoe-povedenie-1071100332.html
"Укрэнерго" советует украинцам не ждать нормального отопления, а "изменить свое поведение"
"Укрэнерго" советует украинцам не ждать нормального отопления, а "изменить свое поведение"
Свитер придёт на смену нормальному теплоснабжению в отопительный сезон. Об этом заявил руководитель украинской госкомпании "Укрэнерго", сообщает телеграм-канал Украина.ру
Вместо того чтобы прогревать помещение до 22 °C, надевайте дома дополнительный свитер - так вы снизите нагрузку на энергосистему, - заявил Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко выступил в телеэфире с рекомендациями к украинским обывателям. "Бытовые потребители, которые сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине, должны в первую очередь изменить свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до тех максимально комфортных 20-22 °C, а надеть дополнительный свитер и тем самым помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", - сказал глава "Укрэнерго".Он призвал обывателей к сознательности и рекомендовал не включать электроприборы в период пиковых нагрузок на электросети. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
