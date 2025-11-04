https://ukraina.ru/20251104/ukrenergo-sovetuet-ukraintsam-ne-zhdat-normalnogo-otopleniya-a-izmenit-svoe-povedenie-1071100332.html

"Укрэнерго" советует украинцам не ждать нормального отопления, а "изменить свое поведение"

"Укрэнерго" советует украинцам не ждать нормального отопления, а "изменить свое поведение" - 04.11.2025 Украина.ру

"Укрэнерго" советует украинцам не ждать нормального отопления, а "изменить свое поведение"

Свитер придёт на смену нормальному теплоснабжению в отопительный сезон. Об этом заявил руководитель украинской госкомпании "Укрэнерго", сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-04T12:48

2025-11-04T12:48

2025-11-04T12:48

новости

украина

укрэнерго

украина.ру

ситуация на украине

ситуация на украине сегодня

отопление

отопительный сезон

электроснабжение

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg

Вместо того чтобы прогревать помещение до 22 °C, надевайте дома дополнительный свитер - так вы снизите нагрузку на энергосистему, - заявил Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко выступил в телеэфире с рекомендациями к украинским обывателям. "Бытовые потребители, которые сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине, должны в первую очередь изменить свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до тех максимально комфортных 20-22 °C, а надеть дополнительный свитер и тем самым помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", - сказал глава "Укрэнерго".Он призвал обывателей к сознательности и рекомендовал не включать электроприборы в период пиковых нагрузок на электросети. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, укрэнерго, украина.ру, ситуация на украине, ситуация на украине сегодня, отопление, отопительный сезон, электроснабжение, электричество, электроэнергия, электроэнергетика, инфраструктура, сво, дзен новости сво, коммунальное хозяйство, жкх, теплосеть