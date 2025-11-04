ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР - 04.11.2025 Украина.ру
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Луганской Народной Республике. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске (ЛНР).🟦 В результате взрыва пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь; 🟦 В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы; 🟦 Специалисты оценивают объем повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению.Ранее в новостях: Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Украина.ру
новости, лнр, свердловск (луганская область), вооруженные силы украины, военные преступления, мирные жители, луганская народная республика, украина, россия, украина.ру, всу
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР

12:27 04.11.2025
 
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Луганской Народной Республике. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске (ЛНР).
🟦 В результате взрыва пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь;
🟦 В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы;
🟦 Специалисты оценивают объем повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению.
Ранее в новостях: Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния