ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Луганской Народной Республике. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске (ЛНР).🟦 В результате взрыва пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь; 🟦 В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы; 🟦 Специалисты оценивают объем повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению.Ранее в новостях: Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
