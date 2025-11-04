https://ukraina.ru/20251104/vsu-udarili-po-mnogokvartirnomu-zhilomu-domu-v-sverdlovske-lnr-1071099180.html

ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР

Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Луганской Народной Республике. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске (ЛНР).🟦 В результате взрыва пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь; 🟦 В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы; 🟦 Специалисты оценивают объем повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению.Ранее в новостях: Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

