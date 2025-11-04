ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска - 04.11.2025 Украина.ру
ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска
ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска
ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска
После гибели спецназа ГУР Минобороны Украины в Красноармейске (Покровске) украинские военачальники направили на спасение оказавшихся в окружении ещё одну десантную группу. Об этом пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода".
2025-11-04T13:45
2025-11-04T13:45
ВСУ пытались провести ещё один десант на западе Красноармейска, атаковав подразделения ВС РФ на территории завода электродвигателей, сказано в публикации."Атаковали безуспешно, десант по большей уничтожен, выжившие сильно 300 с неиллюзорной перспективой стать 200, ибо забирать их там никак и некому", - отметили авторы канала.Они также сообщили, что северо-западнее подразделения российской армии поднялись по трассе М-30 и завязали бои на подступах к Гришино. По их данным, ВС РФ завязали бои за северную часть села Ровное, лежащее, как и Светлое, между Красноармейском и Димитровом.Тем временем в ГУР Минобороны Украины назвали успешной самоубийственную пиар-операцию 1 ноября, во время которой элитный спецназ десантировался с американского вертолёта под Покровском и погиб. До этого в Минобороны России рассказали, что нынешнее военно-политическое руководство Украины считает успехом."Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — говорилось в сообщении Минобороны РФ. Подробности в публикации "Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноябряБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска

13:45 04.11.2025
 
После гибели спецназа ГУР Минобороны Украины в Красноармейске (Покровске) украинские военачальники направили на спасение оказавшихся в окружении ещё одну десантную группу. Об этом пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода".
ВСУ пытались провести ещё один десант на западе Красноармейска, атаковав подразделения ВС РФ на территории завода электродвигателей, сказано в публикации.
"Атаковали безуспешно, десант по большей уничтожен, выжившие сильно 300 с неиллюзорной перспективой стать 200, ибо забирать их там никак и некому", - отметили авторы канала.
Они также сообщили, что северо-западнее подразделения российской армии поднялись по трассе М-30 и завязали бои на подступах к Гришино. По их данным, ВС РФ завязали бои за северную часть села Ровное, лежащее, как и Светлое, между Красноармейском и Димитровым.
Тем временем в ГУР Минобороны Украины назвали успешной самоубийственную пиар-операцию 1 ноября, во время которой элитный спецназ десантировался с американского вертолёта под Покровском и погиб.
До этого в Минобороны России рассказали, что нынешнее военно-политическое руководство Украины считает успехом.
"Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — говорилось в сообщении Минобороны РФ.
Подробности в публикации "Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
