"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытается деблокировать украинский контингент в Красноармейске

Днём 2 ноября Минобороны РФ в дневной сводке рассказало о боях в Красноармейске."В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства, опубликованной в 12:57.Спустя 37 минут популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что главком ВСУ Александр Сырский стягивает к городу резервы."Наши источники в Генштабе сообщили, что Сырский собирает со всей страны резервы для контрнаступления на Покровск (Краноармейск — Ред.) и снимает целые бригады с Сумского/Харьковского/Херсонского фронта. Главком формирует два ударных кулака ВСУ, первый в Доброполье, а второй в Гришино для захода в Покровск", — указывалось в публикации канала.Ранее, вечером 1 ноября, сам Сырский в своём телеграм-канале выложил видео с совещания."Покровск (Красноармейск — Ред.) — держим. Мирноград (Димитров — Ред.) — держим", — подписал Сырский видео в 21:29.Среди присутствовавших на совещании людей был и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в списке экстремистов и террористов — Ред.).За четыре с небольшим часа до этого Сырский опубликовал заметку, где рассказал о происходящем на фронте."Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском (Красноармейском — Ред.) направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на места касательно текущей обстановки и существующих потребностей", — отметил главком ВСУ.По его словам, в Красноармейско-Димитровской агломерации украинским военным "приходится сдерживать натиск многотысячной группировки противника, который продолжает попытки просочиться в жилую застройку и перерезать пути снабжения".При этом Сырский отрицал окружение или блокирование городов, указывая, что ВСУ делает "вся для осуществления логистики"."Продолжается комплексная операция по уничтожению или оттеснению вражеских сил из Покровска. Основная тяжесть — на плечах подразделений Вооружённых сил Украины, в частности, операторов Беспилотных сил, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сведенные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ и других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины", — заявлял Сырский.Он также подчеркнул, что "в нынешних сложных условиях крайне важным является эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач"."Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности, беспилотными системами и средствами БпЛА", — пообещал главком ВСУ.К тому времени все обсуждали провальную операцию ГУР МОУ, имевшую скорее психологический, чем военный смысл.Утром 1 ноября в сети появилось видео высадки украинского спецназа неподалёку от въездного знака "Покровск". Военные десантировались на низкой высоте с вертолёта "Чёрный ястреб", и тут же попали под удар российских операторов БпЛА."Падение "Черного ястреба" в Покровске. Вот почему Буданов* (внесён в списки террористов и экстремистов — Ред.) отсутствовал вчера на исторической встрече с Зеленским, где было объявлено об "уничтожении" "Орешника". Он готовил операцию, по дерзости с которой не только лишь все могут сравниться. Мало кто может, как говаривал мастер украинской словесности Кличко. Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете. Высадились на северо-западе города и разбежались, беспримерно заняв одну хату и одну АЗС", — прокомментировал видео российский военкор Александр Коц.Он отметил, что высадку засняли и российские дроноводы. Затем видео уничтожения украинских спецназовцев появились в сети. Как писал Коц, российские операторы БпЛА "с изумлением наблюдавшими за массовым суицидом [украинского спецназа]с ночных "птичек""."Уничтожать гуровцев летели наперегонки наши лучшие операторы. Жаль, гуровцев хватило не на всех. Операция "никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска" не задалась. Кстати, нечто подобное с таким же бесславным результатом противник пытался провернуть на Белгородчине во время попытки вторжения прошлого года. Тогда, правда, аппетиты были поменьше - приграничная деревня Козинка. Тогда ещё и вертолет потеряли. Кушайте дальше, не обляпайтесь", — подытожил военкор.Позднее Минобороны РФ выпустило официальное сообщение по поводу произошедшего."Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — указывалось в нём.Тот же военкор Коц указал: сам факт проведения операции ГУР свидетельствует — Красноармейск окружён."Спасибо Зеленскому и Буданову* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) за доказательство того, что Красноармейск находится в окружении. Ну а как иначе рассматривать эту отчаянную попытку закинуть элитный спецназ в город на вертолетах. Это значит, что все пути в Покровск отрезаны. Это, собственно, давно не секрет. Район спешивания с техники и транспорта у противника в 15-20 км от городской черты. Дальше только пешком - лотерея с минимальными шансами. Спецназ ГУР предпочел прорваться по воздуху. Ну так себе получилось", — отметил Коц.Примечательно, что в слова Сырского о том, что Красноармейск не блокирован, не поверили и на Украине."Сон главкома в осеннюю ночь. Покровск", — прокомментировала вечером 1 ноября заявление Сырского о том, что Красноармейск и Димитров не блокированы, народный депутат Украины Марьяна Безуглая.Украинский журналист Дмитрий Гнап предположил, что в боях за эти города погибнут многие бойцы ВСУ."Значит, снова многих парней положит этот мясник. Как это было в Бахмуте (Артёмовске) и Авдеевке", — отметил он.Таким образом Гнап прокомментировал заявление Сырского об удержании агломерации. Тем временем на фронте продолжаются тяжёлые бои.О том, каким эксперты видят будущее Украины — в статье Сергея Зуева "Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину".

