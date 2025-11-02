https://ukraina.ru/20251102/snova-mnogikh-parney-polozhit-etot-myasnik-syrskiy-styagivaet-rezervy-itogi-2-noyabrya-1071073841.html
"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
2 ноября 2025
"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытается деблокировать украинский контингент в Красноармейске
Днём 2 ноября Минобороны РФ в дневной сводке рассказало о боях в Красноармейске."В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства, опубликованной в 12:57.Спустя 37 минут популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что главком ВСУ Александр Сырский стягивает к городу резервы."Наши источники в Генштабе сообщили, что Сырский собирает со всей страны резервы для контрнаступления на Покровск (Краноармейск — Ред.) и снимает целые бригады с Сумского/Харьковского/Херсонского фронта. Главком формирует два ударных кулака ВСУ, первый в Доброполье, а второй в Гришино для захода в Покровск", — указывалось в публикации канала.Ранее, вечером 1 ноября, сам Сырский в своём телеграм-канале выложил видео с совещания."Покровск (Красноармейск — Ред.) — держим. Мирноград (Димитров — Ред.) — держим", — подписал Сырский видео в 21:29.Среди присутствовавших на совещании людей был и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в списке экстремистов и террористов — Ред.).За четыре с небольшим часа до этого Сырский опубликовал заметку, где рассказал о происходящем на фронте."Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском (Красноармейском — Ред.) направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на места касательно текущей обстановки и существующих потребностей", — отметил главком ВСУ.По его словам, в Красноармейско-Димитровской агломерации украинским военным "приходится сдерживать натиск многотысячной группировки противника, который продолжает попытки просочиться в жилую застройку и перерезать пути снабжения".При этом Сырский отрицал окружение или блокирование городов, указывая, что ВСУ делает "вся для осуществления логистики"."Продолжается комплексная операция по уничтожению или оттеснению вражеских сил из Покровска. Основная тяжесть — на плечах подразделений Вооружённых сил Украины, в частности, операторов Беспилотных сил, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сведенные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ и других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины", — заявлял Сырский.Он также подчеркнул, что "в нынешних сложных условиях крайне важным является эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач"."Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности, беспилотными системами и средствами БпЛА", — пообещал главком ВСУ.К тому времени все обсуждали провальную операцию ГУР МОУ, имевшую скорее психологический, чем военный смысл.Утром 1 ноября в сети появилось видео высадки украинского спецназа неподалёку от въездного знака "Покровск". Военные десантировались на низкой высоте с вертолёта "Чёрный ястреб", и тут же попали под удар российских операторов БпЛА."Падение "Черного ястреба" в Покровске. Вот почему Буданов* (внесён в списки террористов и экстремистов — Ред.) отсутствовал вчера на исторической встрече с Зеленским, где было объявлено об "уничтожении" "Орешника". Он готовил операцию, по дерзости с которой не только лишь все могут сравниться. Мало кто может, как говаривал мастер украинской словесности Кличко. Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете. Высадились на северо-западе города и разбежались, беспримерно заняв одну хату и одну АЗС", — прокомментировал видео российский военкор Александр Коц.Он отметил, что высадку засняли и российские дроноводы. Затем видео уничтожения украинских спецназовцев появились в сети. Как писал Коц, российские операторы БпЛА "с изумлением наблюдавшими за массовым суицидом [украинского спецназа]с ночных "птичек""."Уничтожать гуровцев летели наперегонки наши лучшие операторы. Жаль, гуровцев хватило не на всех. Операция "никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска" не задалась. Кстати, нечто подобное с таким же бесславным результатом противник пытался провернуть на Белгородчине во время попытки вторжения прошлого года. Тогда, правда, аппетиты были поменьше - приграничная деревня Козинка. Тогда ещё и вертолет потеряли. Кушайте дальше, не обляпайтесь", — подытожил военкор.Позднее Минобороны РФ выпустило официальное сообщение по поводу произошедшего."Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — указывалось в нём.Тот же военкор Коц указал: сам факт проведения операции ГУР свидетельствует — Красноармейск окружён."Спасибо Зеленскому и Буданову* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) за доказательство того, что Красноармейск находится в окружении. Ну а как иначе рассматривать эту отчаянную попытку закинуть элитный спецназ в город на вертолетах. Это значит, что все пути в Покровск отрезаны. Это, собственно, давно не секрет. Район спешивания с техники и транспорта у противника в 15-20 км от городской черты. Дальше только пешком - лотерея с минимальными шансами. Спецназ ГУР предпочел прорваться по воздуху. Ну так себе получилось", — отметил Коц.Примечательно, что в слова Сырского о том, что Красноармейск не блокирован, не поверили и на Украине."Сон главкома в осеннюю ночь. Покровск", — прокомментировала вечером 1 ноября заявление Сырского о том, что Красноармейск и Димитров не блокированы, народный депутат Украины Марьяна Безуглая.Украинский журналист Дмитрий Гнап предположил, что в боях за эти города погибнут многие бойцы ВСУ."Значит, снова многих парней положит этот мясник. Как это было в Бахмуте (Артёмовске) и Авдеевке", — отметил он.Таким образом Гнап прокомментировал заявление Сырского об удержании агломерации. Тем временем на фронте продолжаются тяжёлые бои.О том, каким эксперты видят будущее Украины — в статье Сергея Зуева "Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину".
Днём 2 ноября Минобороны РФ в дневной сводке рассказало
о боях в Красноармейске.
"В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства, опубликованной в 12:57.
Спустя 37 минут популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил
о том, что главком ВСУ Александр Сырский
стягивает к городу резервы.
"Наши источники в Генштабе сообщили, что Сырский собирает со всей страны резервы для контрнаступления на Покровск (Краноармейск — Ред.) и снимает целые бригады с Сумского/Харьковского/Херсонского фронта. Главком формирует два ударных кулака ВСУ, первый в Доброполье, а второй в Гришино для захода в Покровск", — указывалось в публикации канала.
Ранее, вечером 1 ноября, сам Сырский в своём телеграм-канале выложил видео
с совещания.
"Покровск (Красноармейск — Ред.) — держим. Мирноград (Димитров — Ред.) — держим", — подписал Сырский видео в 21:29.
Среди присутствовавших на совещании людей был и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
* (внесён в списке экстремистов и террористов — Ред.).
За четыре с небольшим часа до этого Сырский опубликовал заметку
, где рассказал о происходящем на фронте.
"Снова на фронте. Отработал в корпусах и воинских частях на Покровском (Красноармейском — Ред.) направлении, где сейчас тяжелее всего. Заслушал доклады командиров на места касательно текущей обстановки и существующих потребностей", — отметил главком ВСУ.
По его словам, в Красноармейско-Димитровской агломерации украинским военным "приходится сдерживать натиск многотысячной группировки противника, который продолжает попытки просочиться в жилую застройку и перерезать пути снабжения".
При этом Сырский отрицал окружение или блокирование городов, указывая, что ВСУ делает "вся для осуществления логистики".
"Продолжается комплексная операция по уничтожению или оттеснению вражеских сил из Покровска. Основная тяжесть — на плечах подразделений Вооружённых сил Украины, в частности, операторов Беспилотных сил, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сведенные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ и других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины", — заявлял Сырский.
Он также подчеркнул, что "в нынешних сложных условиях крайне важным является эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач".
"Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности, беспилотными системами и средствами БпЛА", — пообещал главком ВСУ.
К тому времени все обсуждали провальную операцию ГУР МОУ, имевшую скорее психологический, чем военный смысл.
Утром 1 ноября в сети появилось видео высадки украинского спецназа неподалёку от въездного знака "Покровск". Военные десантировались на низкой высоте с вертолёта "Чёрный ястреб", и тут же попали под удар российских операторов БпЛА.
"Падение "Черного ястреба" в Покровске. Вот почему Буданов* (внесён в списки террористов и экстремистов — Ред.) отсутствовал вчера на исторической встрече с Зеленским, где было объявлено об "уничтожении" "Орешника". Он готовил операцию, по дерзости с которой не только лишь все могут сравниться. Мало кто может, как говаривал мастер украинской словесности Кличко. Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете. Высадились на северо-западе города и разбежались, беспримерно заняв одну хату и одну АЗС
", — прокомментировал
видео российский военкор Александр Коц.
Он отметил, что высадку засняли и российские дроноводы. Затем видео уничтожения украинских спецназовцев появились в сети. Как писал Коц, российские операторы БпЛА "с изумлением наблюдавшими за массовым суицидом [украинского спецназа]с ночных "птичек"".
"Уничтожать гуровцев летели наперегонки наши лучшие операторы. Жаль, гуровцев хватило не на всех. Операция "никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска" не задалась. Кстати, нечто подобное с таким же бесславным результатом противник пытался провернуть на Белгородчине во время попытки вторжения прошлого года. Тогда, правда, аппетиты были поменьше - приграничная деревня Козинка. Тогда ещё и вертолет потеряли. Кушайте дальше, не обляпайтесь", — подытожил военкор.
Позднее Минобороны РФ выпустило официальное сообщение
по поводу произошедшего.
"Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — указывалось в нём.
Тот же военкор Коц указал
: сам факт проведения операции ГУР свидетельствует — Красноармейск окружён.
"Спасибо Зеленскому и Буданову* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) за доказательство того, что Красноармейск находится в окружении. Ну а как иначе рассматривать эту отчаянную попытку закинуть элитный спецназ в город на вертолетах. Это значит, что все пути в Покровск отрезаны. Это, собственно, давно не секрет. Район спешивания с техники и транспорта у противника в 15-20 км от городской черты. Дальше только пешком - лотерея с минимальными шансами. Спецназ ГУР предпочел прорваться по воздуху. Ну так себе получилось", — отметил Коц.
Примечательно, что в слова Сырского о том, что Красноармейск не блокирован, не поверили и на Украине.
"Сон главкома в осеннюю ночь. Покровск
", — прокомментировала
вечером 1 ноября заявление Сырского о том, что Красноармейск и Димитров не блокированы, народный депутат Украины Марьяна Безуглая
.
Украинский журналист Дмитрий Гнап предположил
, что в боях за эти города погибнут многие бойцы ВСУ.
"Значит, снова многих парней положит этот мясник. Как это было в Бахмуте (Артёмовске) и Авдеевке", — отметил он.
Таким образом Гнап прокомментировал заявление Сырского об удержании агломерации. Тем временем на фронте продолжаются тяжёлые бои.
О том, каким эксперты видят будущее Украины — в статье Сергея Зуева "Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину".