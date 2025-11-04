https://ukraina.ru/20251104/sanktsii-ssha--novyy-vyzov-dlya-vostochnykh-partnerov-rossii--ivanov-otsenil-posledstviya-ogranicheniy-1070922661.html
Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
Введение новых американских санкций против российских нефтяных компаний требует от восточных партнеров времени для оценки рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Ранее западные СМИ сообщают об отказе госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ из-за санкций США."Что касается американских санкций, введенных против российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, то очевидно, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот в санкционной политике администрации Трампа", — констатировал эксперт.Иванов пояснил, что партнерам России необходимо время для анализа ситуации. "Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — заявил профессор.При этом эксперт выразил уверенность, что любые осложнения будут носить временный характер и не повлияют на стратегический уровень отношений. "Даже если экономические связи России с Китаем и Индией пострадают, это никак не снизит наши политические отношения. Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
новости, россия, китай, индия, дональд трамп, украина.ру, роснефть, санкции, антироссийские санкции, экономика, убытки, геополитика, международные отношения, международная политика
Ранее западные СМИ сообщают об отказе госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ из-за санкций США.
"Что касается американских санкций, введенных против российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, то очевидно, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот в санкционной политике администрации Трампа", — констатировал эксперт.
Иванов пояснил, что партнерам России необходимо время для анализа ситуации. "Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — заявил профессор.
При этом эксперт выразил уверенность, что любые осложнения будут носить временный характер и не повлияют на стратегический уровень отношений.
"Даже если экономические связи России с Китаем и Индией пострадают, это никак не снизит наши политические отношения. Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — резюмировал собеседник издания.
