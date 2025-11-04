Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений - 04.11.2025 Украина.ру
Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
Введение новых американских санкций против российских нефтяных компаний требует от восточных партнеров времени для оценки рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Ранее западные СМИ сообщают об отказе госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ из-за санкций США."Что касается американских санкций, введенных против российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, то очевидно, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот в санкционной политике администрации Трампа", — констатировал эксперт.Иванов пояснил, что партнерам России необходимо время для анализа ситуации. "Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — заявил профессор.При этом эксперт выразил уверенность, что любые осложнения будут носить временный характер и не повлияют на стратегический уровень отношений. "Даже если экономические связи России с Китаем и Индией пострадают, это никак не снизит наши политические отношения. Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
Введение новых американских санкций против российских нефтяных компаний требует от восточных партнеров времени для оценки рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Ранее западные СМИ сообщают об отказе госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ из-за санкций США.
"Что касается американских санкций, введенных против российских компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, то очевидно, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот в санкционной политике администрации Трампа", — констатировал эксперт.
Иванов пояснил, что партнерам России необходимо время для анализа ситуации. "Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — заявил профессор.
При этом эксперт выразил уверенность, что любые осложнения будут носить временный характер и не повлияют на стратегический уровень отношений.
"Даже если экономические связи России с Китаем и Индией пострадают, это никак не снизит наши политические отношения. Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
