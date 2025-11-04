https://ukraina.ru/20251104/rostekh-stremitsya-do-2036-goda-zanyat-vtoroe-mesto-v-mire-po-eksportu-vooruzheniy-1071096473.html

Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений

Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений

Ростех кратно нарастил экспорт вооружений и стремится занять второе место в мире на этом рынке. Об этом 4 ноября заявил замгендиректора госкорпорации Олег Евтушенко.

Ростех ставит своей стратегической целью до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений. Об этом сказано в публикации телеграм-канала госкорпорации."Рособоронэкспорт" 4 ноября отмечает своё 25-летие, играет ключевую роль в достижении целей новой Стратегии развития Госкорпорации Ростех. Об этом сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко. "В этом году Ростех утвердил новую Стратегию развития до 2036 года. Непростая ситуация в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов не меняют нашу стратегическую цель – второе место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года", - заявил Евтушенко.Он отметил, что это сложнейшая цель с учётом того, что набирают обороты Франция, Южная Корея и другие государства. Оонако она реальная, достижимая. "И, конечно, ключевую роль здесь играет входящий в состав Ростеха спецэкспортер – "Рособоронэкспорт". Это компания с уникальными компетенциями, сегодня ее знают во всем мире. За 25 лет ее работы объем экспортных поставок российского оружия вырос в 5 раз, и темп работы остается высоким", – констатировал Евтушенко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

