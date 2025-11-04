Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/rostekh-stremitsya-do-2036-goda-zanyat-vtoroe-mesto-v-mire-po-eksportu-vooruzheniy-1071096473.html
Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений
Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений - 04.11.2025 Украина.ру
Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений
Ростех кратно нарастил экспорт вооружений и стремится занять второе место в мире на этом рынке. Об этом 4 ноября заявил замгендиректора госкорпорации Олег Евтушенко.
2025-11-04T10:29
2025-11-04T10:29
новости
франция
южная корея
ростех
вооружения
торговля оружием
оружие
международные отношения
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126d267b3d0fa0cc98e01e5d53e43c53.jpg
Ростех ставит своей стратегической целью до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений. Об этом сказано в публикации телеграм-канала госкорпорации."Рособоронэкспорт" 4 ноября отмечает своё 25-летие, играет ключевую роль в достижении целей новой Стратегии развития Госкорпорации Ростех. Об этом сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко. "В этом году Ростех утвердил новую Стратегию развития до 2036 года. Непростая ситуация в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов не меняют нашу стратегическую цель – второе место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года", - заявил Евтушенко.Он отметил, что это сложнейшая цель с учётом того, что набирают обороты Франция, Южная Корея и другие государства. Оонако она реальная, достижимая. "И, конечно, ключевую роль здесь играет входящий в состав Ростеха спецэкспортер – "Рособоронэкспорт". Это компания с уникальными компетенциями, сегодня ее знают во всем мире. За 25 лет ее работы объем экспортных поставок российского оружия вырос в 5 раз, и темп работы остается высоким", – констатировал Евтушенко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
южная корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa4357285bbad69b7bb811fc6cab5c0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, южная корея, ростех, вооружения, торговля оружием, оружие, международные отношения, торговля
Новости, Франция, Южная Корея, Ростех, вооружения, торговля оружием, оружие, международные отношения, торговля

Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений

10:29 04.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Михаил Куравлев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ростех кратно нарастил экспорт вооружений и стремится занять второе место в мире на этом рынке. Об этом 4 ноября заявил замгендиректора госкорпорации Олег Евтушенко.
Ростех ставит своей стратегической целью до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений. Об этом сказано в публикации телеграм-канала госкорпорации.
"Рособоронэкспорт" 4 ноября отмечает своё 25-летие, играет ключевую роль в достижении целей новой Стратегии развития Госкорпорации Ростех. Об этом сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.
"В этом году Ростех утвердил новую Стратегию развития до 2036 года. Непростая ситуация в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов не меняют нашу стратегическую цель – второе место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года", - заявил Евтушенко.
Он отметил, что это сложнейшая цель с учётом того, что набирают обороты Франция, Южная Корея и другие государства. Оонако она реальная, достижимая.
"И, конечно, ключевую роль здесь играет входящий в состав Ростеха спецэкспортер – "Рособоронэкспорт". Это компания с уникальными компетенциями, сегодня ее знают во всем мире. За 25 лет ее работы объем экспортных поставок российского оружия вырос в 5 раз, и темп работы остается высоким", – констатировал Евтушенко.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияЮжная КореяРостехвооруженияторговля оружиеморужиемеждународные отношенияторговля
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты
11:58Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу
11:41"Бельгия стала посмешищем": в стране недовольны купленными F-35 взамен подаренных Украине F-16
11:26Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"
11:10БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
10:56Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области
10:56ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку
10:30Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
10:29Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений
10:17Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства
10:07Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев
10:00Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
09:46"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
09:35ЕК обещает Зеленскому помочь деньгами и не только
09:13Ирландия меняет правила проживания украинцев
08:52Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев
08:42Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
08:14Главное за ночь 4 ноября
08:00"Смутное время" и его особенности
07:48Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
Лента новостейМолния