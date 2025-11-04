https://ukraina.ru/20251104/pochemu-evropa--khudshee-mesto-dlya-buduschego-i-chem-russkie-otlichayutsya-ot-lyudey-zapada--britanets-godvin-1071110268.html

Почему Европа — худшее место для будущего и чем русские отличаются от людей Запада — британец Годвин

2025-11-04T19:30

В этом выпуске постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" — экспат из Британии, музыкант, преподаватель английского языка Маркус Годвин. Он объяснил, почему решил перейти в православие, рассказал, что его удивило в россиянах и по какой причине британец предпочёл Санкт-Петербург Парижу. 00:17 – История Маркуса Годвина и его семьи; 04:10 – Жизнь в Чехии; 10:55 – Как западные медиа врут о России; 18:02 – Особенности русской культуры; 28:03 – Почему британец выбрал православие и что его удивило в России; 35:41 – Почему в России жить комфортнее, чем в Европе? 40:09 – Об усталости британцев от Украины; 44:47 – О сложностях адаптации в России.

