Почему Европа — худшее место для будущего и чем русские отличаются от людей Запада — британец Годвин
В этом выпуске постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" — экспат из Британии, музыкант, преподаватель английского языка Маркус Годвин. Он объяснил, почему решил перейти в православие, рассказал, что его удивило в россиянах и по какой причине британец предпочёл Санкт-Петербург Парижу. 00:17 – История Маркуса Годвина и его семьи; 04:10 – Жизнь в Чехии; 10:55 – Как западные медиа врут о России; 18:02 – Особенности русской культуры; 28:03 – Почему британец выбрал православие и что его удивило в России; 35:41 – Почему в России жить комфортнее, чем в Европе? 40:09 – Об усталости британцев от Украины; 44:47 – О сложностях адаптации в России.
В этом выпуске постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" — экспат из Британии, музыкант, преподаватель английского языка Маркус Годвин.
Он объяснил, почему решил перейти в православие, рассказал, что его удивило в россиянах и по какой причине британец предпочёл Санкт-Петербург Парижу.
00:17 – История Маркуса Годвина и его семьи;
10:55 – Как западные медиа врут о России;
18:02 – Особенности русской культуры;
28:03 – Почему британец выбрал православие и что его удивило в России;
35:41 – Почему в России жить комфортнее, чем в Европе?
40:09 – Об усталости британцев от Украины;
44:47 – О сложностях адаптации в России.