Евросоюз выделил официальному Киеву дополнительный пакет финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро. Об этом 4 ноября сооьщила пресс-служба Совета ЕС.
2025-11-04T14:09
Новый пакет финансовой помощи нынешнему руководству Украины выделен Евросоюзом по программе Ukraine Facility."Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша", - сказано в официальном сообщении.Совет ЕС отметил, что нынешние €1,8 млрд будут направлены, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования её госуправления.Общий объем помощи Евросоюза руководству Украины с начала СВО составил около €180 млрд., напомнили в Совете ЕС.Ранее, 23 октября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис информировал общественность о том, что с февраля 2022 года Евросоюз оказал Украине помощь на примерно €178 млрд., из которой €63,2 млрд составила военная помощь. Накануне в новостях: Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:09 04.11.2025
 
© Фото : Открытые источникиденьги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро
Новый пакет финансовой помощи нынешнему руководству Украины выделен Евросоюзом по программе Ukraine Facility.
"Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша", - сказано в официальном сообщении.
Совет ЕС отметил, что нынешние €1,8 млрд будут направлены, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования её госуправления.
Общий объем помощи Евросоюза руководству Украины с начала СВО составил около €180 млрд., напомнили в Совете ЕС.
Ранее, 23 октября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис информировал общественность о том, что с февраля 2022 года Евросоюз оказал Украине помощь на примерно €178 млрд., из которой €63,2 млрд составила военная помощь.
Накануне в новостях: Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
