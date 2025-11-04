https://ukraina.ru/20251104/ek-obeschaet-zelenskomu-pomoch-dengami-i-ne-tolko-1071094008.html
ЕК обещает Зеленскому помочь деньгами и не только
Еврокомиссия прорабатывает вопросы оказанияя финансовой и иной помощи киевскому режиму. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
По итогам состоявшегося 3 ноября телефонного разговора с Владимиром Зеленским глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в социальной сети обращение к собеседнику. В публикации глава Еврокомиссии заверила Зеленского, что "Украина не будет одинокой этой зимой" и получит энергетическую помощь."ЕС поддерживает вас, предоставляя экстренную энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине в ближайшие месяцы", - заявила фон дер Ляйен в обращении к Зеленскому. Помимо подготовки к отопительному сезону глава ЕК пообещала помочь и финансами. "В то же время мы прорабатываем варианты обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине", - написала она.Глава ЕК также пообещала отметить прогресс нынешнего руководства Украины на пути членства в ЕС. "Завтра мы примем наш Пакет мер по расширению, в котором будет отмечена выдающаяся приверженность Украины европейскому пути за последний год", - сообщила фон дер Ляйен.Вероятно, публикация главы Еврокомиссии была адресована не столько Зеленскому, который тоже отчитался за разговор с фон дер Ляйен, сколько более широкой аудитории. Зеленский в сообщении о разговоре с главой Еврокомиссии поведал, что 4 ноября будет опубликован ежегодный отчет о перспективах расширения Евросоюза."Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат", - заявил Зеленский.В предыдущие годы он часто делал такие заявления, касавшиеся также членства в НАТО.Накануне Орбан рассказал о финансировании УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
По итогам состоявшегося 3 ноября телефонного разговора с Владимиром Зеленским глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в социальной сети обращение к собеседнику.
В публикации глава Еврокомиссии заверила Зеленского, что "Украина не будет одинокой этой зимой" и получит энергетическую помощь.
"ЕС поддерживает вас, предоставляя экстренную энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине в ближайшие месяцы", - заявила фон дер Ляйен в обращении к Зеленскому.
Помимо подготовки к отопительному сезону глава ЕК пообещала помочь и финансами.
"В то же время мы прорабатываем варианты обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине", - написала она.
Глава ЕК также пообещала отметить прогресс нынешнего руководства Украины на пути членства в ЕС.
"Завтра мы примем наш Пакет мер по расширению, в котором будет отмечена выдающаяся приверженность Украины европейскому пути за последний год", - сообщила фон дер Ляйен.
Вероятно, публикация главы Еврокомиссии была адресована не столько Зеленскому, который тоже отчитался за разговор с фон дер Ляйен, сколько более широкой аудитории.
Зеленский в сообщении о разговоре с главой Еврокомиссии поведал, что 4 ноября будет опубликован ежегодный отчет о перспективах расширения Евросоюза.
"Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат", - заявил Зеленский.
В предыдущие годы он часто делал такие заявления, касавшиеся также членства в НАТО.
