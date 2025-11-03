https://ukraina.ru/20251103/orban-rasskazal-o-finansirovanii-ukrainy--1071085628.html
Орбан рассказал о финансировании Украины
Орбан рассказал о финансировании Украины - 03.11.2025 Украина.ру
Орбан рассказал о финансировании Украины
Официальный Будапешт не видит ни единого основания тратить деньги на финансирование нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-03T16:23
2025-11-03T16:23
2025-11-03T16:23
новости
украина
венгрия
европа
виктор орбан
украина.ру
ес
мвф
украина-ес
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg
Венгрия не обязана финансировать Украину - у неё нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого, убеждён Орбан.Другие заявления венгерского премьера: 🟦 Украине потребуется $400 млрд в течение ближайших четырёх лет, чтобы продолжать войну. — и снова ожидается, что платить за всё это будет Европа. Больше просто некому брать счёт на себя; 🟦 Вот почему Брюссель так взволнован. Вот почему он хочет конфисковать замороженные российские активы, перестроить систему финансирования ЕС и взять новые кредиты; 🟦 Финансировать Украину — не задача Венгрии. У нас нет для этого оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных; 🟦 Мы не одни в Европе, но говорим об этом наиболее открыто. Именно поэтому Брюссель постоянно атакует нас; 🟦 Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись в Украину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_fe192bed908ff35a2e1a5b880a5089a5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, европа, виктор орбан, украина.ру, ес, мвф, украина-ес, финансирование, финансовая помощь, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, война на украине, кредит
Новости, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Украина.ру, ЕС, МВФ, Украина-ЕС, финансирование, финансовая помощь, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, война на Украине, кредит
Орбан рассказал о финансировании Украины
Официальный Будапешт не видит ни единого основания тратить деньги на финансирование нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Венгрия не обязана финансировать Украину - у неё нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого, убеждён Орбан.
Другие заявления венгерского премьера:
🟦 Украине потребуется $400 млрд в течение ближайших четырёх лет, чтобы продолжать войну. — и снова ожидается, что платить за всё это будет Европа. Больше просто некому брать счёт на себя;
🟦 Вот почему Брюссель так взволнован. Вот почему он хочет конфисковать замороженные российские активы, перестроить систему финансирования ЕС и взять новые кредиты;
🟦 Финансировать Украину — не задача Венгрии. У нас нет для этого оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных;
🟦 Мы не одни в Европе, но говорим об этом наиболее открыто. Именно поэтому Брюссель постоянно атакует нас;
🟦 Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись в Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.