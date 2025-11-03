Орбан рассказал о финансировании Украины - 03.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251103/orban-rasskazal-o-finansirovanii-ukrainy--1071085628.html
Орбан рассказал о финансировании Украины
Орбан рассказал о финансировании Украины - 03.11.2025 Украина.ру
Орбан рассказал о финансировании Украины
Официальный Будапешт не видит ни единого основания тратить деньги на финансирование нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Венгрия не обязана финансировать Украину - у неё нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого, убеждён Орбан.Другие заявления венгерского премьера: 🟦 Украине потребуется $400 млрд в течение ближайших четырёх лет, чтобы продолжать войну. — и снова ожидается, что платить за всё это будет Европа. Больше просто некому брать счёт на себя; 🟦 Вот почему Брюссель так взволнован. Вот почему он хочет конфисковать замороженные российские активы, перестроить систему финансирования ЕС и взять новые кредиты; 🟦 Финансировать Украину — не задача Венгрии. У нас нет для этого оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных; 🟦 Мы не одни в Европе, но говорим об этом наиболее открыто. Именно поэтому Брюссель постоянно атакует нас; 🟦 Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись в Украину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Украина.ру
Орбан рассказал о финансировании Украины

16:23 03.11.2025
 
Официальный Будапешт не видит ни единого основания тратить деньги на финансирование нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Венгрия не обязана финансировать Украину - у неё нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого, убеждён Орбан.
Другие заявления венгерского премьера:
🟦 Украине потребуется $400 млрд в течение ближайших четырёх лет, чтобы продолжать войну. — и снова ожидается, что платить за всё это будет Европа. Больше просто некому брать счёт на себя;
🟦 Вот почему Брюссель так взволнован. Вот почему он хочет конфисковать замороженные российские активы, перестроить систему финансирования ЕС и взять новые кредиты;
🟦 Финансировать Украину — не задача Венгрии. У нас нет для этого оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных;
🟦 Мы не одни в Европе, но говорим об этом наиболее открыто. Именно поэтому Брюссель постоянно атакует нас;
🟦 Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись в Украину.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина Венгрия Европа Виктор Орбан Украина.ру ЕС МВФ Украина-ЕС финансирование финансовая помощь СВО новости СВО сейчас прогнозы СВО когда закончится СВО: прогнозы завершение СВО война на Украине кредит
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
