Орбан рассказал о финансировании Украины

Орбан рассказал о финансировании Украины

Официальный Будапешт не видит ни единого основания тратить деньги на финансирование нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg

Венгрия не обязана финансировать Украину - у неё нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого, убеждён Орбан.Другие заявления венгерского премьера: 🟦 Украине потребуется $400 млрд в течение ближайших четырёх лет, чтобы продолжать войну. — и снова ожидается, что платить за всё это будет Европа. Больше просто некому брать счёт на себя; 🟦 Вот почему Брюссель так взволнован. Вот почему он хочет конфисковать замороженные российские активы, перестроить систему финансирования ЕС и взять новые кредиты; 🟦 Финансировать Украину — не задача Венгрии. У нас нет для этого оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных; 🟦 Мы не одни в Европе, но говорим об этом наиболее открыто. Именно поэтому Брюссель постоянно атакует нас; 🟦 Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись в Украину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

