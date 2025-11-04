БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске - 04.11.2025 Украина.ру
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
"Герани-2" нанесли удар по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут" в Славянске. Об этом 4 ноября сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан".
2025-11-04T11:10
2025-11-04T11:10
Около полуночи в Славянске зафиксирован удар "Герани-2" по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут". Российский ударный БПЛА "Герань-2" поразил район вдоль улицы Торской в Славянске (Краматорский район, Донецкая область), где противник использовал прилегающую инфраструктуру вблизи АЗС "Азимут" как место временной дислокации подразделений тылового обеспечения. "По данным наблюдения, на момент удара в указанном районе находились машины снабжения ВСУ, размещённые на открытой площадке. Объекты гражданской инфраструктуры в данном районе фактически прикрывали технику и личный состав", - сказано в публикации.Там также отмечено, что БПЛА "Герань-2", оснащённый фугасно-осколочной боевой частью, сдетонировал при ударе в пределах автодорожного узла, вызвав мощную воздушную волну. В результате: повреждены многоэтажные дома и здание местной спецшколы-интерната. На территории АЗС "Азимут" повреждены остекление и коммуникации. Разрушена линия электропередачи и нарушено электроснабжение в радиусе 200 метров.Кроме того, повреждены транспортные средства противника, использовавшийся для транспортировки малогабаритных грузов. Жертв из числа гражданского населения нет, констатировали авторы телеграм-канала.Также на эту тему: Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске

© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP / Efrem Lukatsky
"Герани-2" нанесли удар по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут" в Славянске. Об этом 4 ноября сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан".
Около полуночи в Славянске зафиксирован удар "Герани-2" по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут".
Российский ударный БПЛА "Герань-2" поразил район вдоль улицы Торской в Славянске (Краматорский район, Донецкая область), где противник использовал прилегающую инфраструктуру вблизи АЗС "Азимут" как место временной дислокации подразделений тылового обеспечения.
"По данным наблюдения, на момент удара в указанном районе находились машины снабжения ВСУ, размещённые на открытой площадке. Объекты гражданской инфраструктуры в данном районе фактически прикрывали технику и личный состав", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что БПЛА "Герань-2", оснащённый фугасно-осколочной боевой частью, сдетонировал при ударе в пределах автодорожного узла, вызвав мощную воздушную волну. В результате: повреждены многоэтажные дома и здание местной спецшколы-интерната. На территории АЗС "Азимут" повреждены остекление и коммуникации. Разрушена линия электропередачи и нарушено электроснабжение в радиусе 200 метров.
Кроме того, повреждены транспортные средства противника, использовавшийся для транспортировки малогабаритных грузов. Жертв из числа гражданского населения нет, констатировали авторы телеграм-канала.
Также на эту тему: Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния