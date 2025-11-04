https://ukraina.ru/20251104/bpla-rf-porazili-dislokatsiyu-vsu-v-slavyanske-1071098088.html
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске - 04.11.2025 Украина.ру
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
"Герани-2" нанесли удар по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут" в Славянске. Об этом 4 ноября сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан".
2025-11-04T11:10
2025-11-04T11:10
2025-11-04T11:10
новости
славянск
россия
донецкая область
вооруженные силы украины
украина.ру
донбасс
донбасский партизан телеграм-канал
новые регионы
новости донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47fe1f442a856de3aaead88fc0719e24.jpg
Около полуночи в Славянске зафиксирован удар "Герани-2" по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут". Российский ударный БПЛА "Герань-2" поразил район вдоль улицы Торской в Славянске (Краматорский район, Донецкая область), где противник использовал прилегающую инфраструктуру вблизи АЗС "Азимут" как место временной дислокации подразделений тылового обеспечения. "По данным наблюдения, на момент удара в указанном районе находились машины снабжения ВСУ, размещённые на открытой площадке. Объекты гражданской инфраструктуры в данном районе фактически прикрывали технику и личный состав", - сказано в публикации.Там также отмечено, что БПЛА "Герань-2", оснащённый фугасно-осколочной боевой частью, сдетонировал при ударе в пределах автодорожного узла, вызвав мощную воздушную волну. В результате: повреждены многоэтажные дома и здание местной спецшколы-интерната. На территории АЗС "Азимут" повреждены остекление и коммуникации. Разрушена линия электропередачи и нарушено электроснабжение в радиусе 200 метров.Кроме того, повреждены транспортные средства противника, использовавшийся для транспортировки малогабаритных грузов. Жертв из числа гражданского населения нет, констатировали авторы телеграм-канала.Также на эту тему: Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
славянск
россия
донецкая область
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_530d7be8361aa4bbf66e8f585697e8ac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, славянск, россия, донецкая область, вооруженные силы украины, украина.ру, донбасс, донбасский партизан телеграм-канал, новые регионы, новости донбасса, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, всу, потери всу, атака бпла, бпла сегодня, герань, инфраструктура
Новости, Славянск, Россия, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Донбасс, Донбасский партизан телеграм-канал, Новые регионы, Новости Донбасса, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, ВСУ, потери ВСУ, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Герань, инфраструктура
БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
"Герани-2" нанесли удар по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут" в Славянске. Об этом 4 ноября сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан".
Около полуночи в Славянске зафиксирован удар "Герани-2" по району дислокации подразделений ВСУ вблизи АЗС "Азимут".
Российский ударный БПЛА "Герань-2" поразил район вдоль улицы Торской в Славянске (Краматорский район, Донецкая область), где противник использовал прилегающую инфраструктуру вблизи АЗС "Азимут" как место временной дислокации подразделений тылового обеспечения.
"По данным наблюдения, на момент удара в указанном районе находились машины снабжения ВСУ, размещённые на открытой площадке. Объекты гражданской инфраструктуры в данном районе фактически прикрывали технику и личный состав", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что БПЛА "Герань-2", оснащённый фугасно-осколочной боевой частью, сдетонировал при ударе в пределах автодорожного узла, вызвав мощную воздушную волну. В результате: повреждены многоэтажные дома и здание местной спецшколы-интерната. На территории АЗС "Азимут" повреждены остекление и коммуникации. Разрушена линия электропередачи и нарушено электроснабжение в радиусе 200 метров.
Кроме того, повреждены транспортные средства противника, использовавшийся для транспортировки малогабаритных грузов. Жертв из числа гражданского населения нет, констатировали авторы телеграм-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.