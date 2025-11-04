Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области - 04.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251104/rossiyskie-drony-atakovali-infrastrukturnye-obekty-odesskoy-oblasti-1071096635.html
Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области
Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области - 04.11.2025 Украина.ру
Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области
В ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Одесскую область, нанеся ущерб энергетической и портовой инфраструктуре. Об этом сообщают местные власти.
ДТЭК сообщает, что в ночь на 4 ноября был нанесен удар по энергетическому объекту в Одесской области.По данным компании, повреждения инфраструктуры значительные. Ремонтные работы займут время из-за масштаба разрушений. Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.Недавно назначенный Владимиром Зеленским новый начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил ненанесение ударов. Он отметил, что они были массированными, двумя волнами, поразившими энергетическую и портовую инфраструктуру региона."В результате ударов возникли пожары. Повреждены дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших нет. Отключений электроснабжения нет", - сообщил начальник Одесской ОВА.Ранее в новостях: Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области

10:56 04.11.2025
 
В ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Одесскую область, нанеся ущерб энергетической и портовой инфраструктуре. Об этом сообщают местные власти.
ДТЭК сообщает, что в ночь на 4 ноября был нанесен удар по энергетическому объекту в Одесской области.
По данным компании, повреждения инфраструктуры значительные. Ремонтные работы займут время из-за масштаба разрушений. Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
Недавно назначенный Владимиром Зеленским новый начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил ненанесение ударов. Он отметил, что они были массированными, двумя волнами, поразившими энергетическую и портовую инфраструктуру региона.
"В результате ударов возникли пожары. Повреждены дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших нет. Отключений электроснабжения нет", - сообщил начальник Одесской ОВА.
Ранее в новостях: Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
