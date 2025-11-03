https://ukraina.ru/20251103/vsu-priznali-prisutstvie-vs-rf-vo-vsekh-rayonakh-pokrovska-1071080763.html

ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска

Украинские военнослужащие признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска (Красноармейска). Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

Подразделения российской армии зашли практически во все районы Покровска, заявил украинским пропагандистам военнослужащий ВСУ с позывным "Гусь". По словам боевика из 68-й бригады, ситуация в этом районе нестабильная, а российские бойцы "очень сильно давят" со стороны села Гришино на западе.Владимир Зеленский продолжает утверждать, что ситуация в Покровске "сложная, но контролируемая" и якобы нет оснований заявлять об окружении подразделений украинской армии в переименованном Красноармейске. Ранее стало известно, что ситуация для ВСУ в Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации значительно ухудшилась. Об этом заявил аналитик Юрий Котенок. Он отметил, что две попытки деблокады гарнизонов агломерации результата не дали. В Покровске российские штурмовики взяли под контроль северную часть города.Подробности в публикации Покровское направление: ВСУ контролируют высотную застройку райцентра Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

