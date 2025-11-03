https://ukraina.ru/20251103/pokrovskoe-napravlenie-vsu-kontroliruyut-vysotnuyu-zastroyku-raytsentra-1071077984.html

Покровское направление: ВСУ контролируют высотную застройку райцентра

Ситуация для ВСУ в Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации значительно ухудшилась, констатирует аналитик Юрий Котенок. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

Котенок отметил, что две попытки деблокады гарнизонов агломерации результата не дали. В Покровске российские штурмовики взяли под контроль северную часть города, пишет Юрий Котенок: 🟥 По сути, за противником остаётся около 3 кв. км в северо-восточной части города (высотная застройка, с опорой на которую ещё обороняется оставшаяся часть гарнизона). В остальной части — зачистка и фильтрационные мероприятия. Большинство личного состава ВСУ в городе деморализованы и пытаются выйти из окружения. Отмечается начало отхода и личного состава ВСУ из состава гарнизона Мирнограда (Димитрова); 🟥 Восточнее Гнатовки противник выбит из крупного опорного пункта за ж/д; 🟥 На юге агломерации наши подразделения зашли в восточную часть Сухого Яра (северо-восточнее Лысовки); 🟥 В Мирнограде — ожесточённые бои в районе шахты 5/6, на севере, северо-востоке города, в мкрн. Молодёжный; 🟥 У Сырского, по оперативной информации, "вилка": деблокада или отставка. В связи с этим он снял в пожарном порядке с других направлений часть сил и средств и перебросил в район Мирнограда. Вчера по ним работали "Герани"; 🟥 По оперативной информации, противник планирует два удара для деблокады: один в направлении на Родинское (Родинское — Красный Лиман — Мирноград (Димитров)) и одновременно в направлении района Фёдоровка — Новоэкономическое второй, как отвлекающий, из Гришино; 🟥 Западная окраина Родинского под контратаками ВСУ уже вторые сутки. Гвардейцы 9-й омсбр (бывший 9-й полк МП ДНР) с приданными и поддерживающими подразделениями отражает контрудар противника.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Также на эту тему: "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

