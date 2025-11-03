https://ukraina.ru/20251103/my-vstupili-v-mirovuyu-katastrofu-chego-zhdat-cherez-pyat-let-i-v-chm-preimuschestvo-rossii--shkolnikov-1071078858.html

Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс...

2025-11-03T10:35

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс нового мироустройства: 00:24 – Разделение мира на панрегионы и другие глобальные изменения; 07:28 – Отношения между США и Украиной; 13:15 – Зачем ЕС выставляет Россию главной угрозой; 17:50 – Экономические иллюзии в отношении Европы; 24:30 – Влияние боевых действий на инфраструктуру городов. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus

Новости

