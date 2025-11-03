Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/my-vstupili-v-mirovuyu-katastrofu-chego-zhdat-cherez-pyat-let-i-v-chm-preimuschestvo-rossii--shkolnikov-1071078858.html
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников - 03.11.2025 Украина.ру
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс... Украина.ру, 03.11.2025
2025-11-03T10:35
2025-11-03T10:35
россия
сша
украина
ес
украина.ру
впк
видео
сво
новости
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071078733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b6f3d37919661c524108fb6839ae128.jpg
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс нового мироустройства: 00:24 – Разделение мира на панрегионы и другие глобальные изменения; 07:28 – Отношения между США и Украиной; 13:15 – Зачем ЕС выставляет Россию главной угрозой; 17:50 – Экономические иллюзии в отношении Европы; 24:30 – Влияние боевых действий на инфраструктуру городов. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
россия
сша
украина
европа
евразия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071078733_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8cf38667ef9b34d031c28d6c14b0b29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, украина, ес, украина.ру, впк, видео, сво, новости, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, украина-ес, международные отношения, международная политика, международное право, инфраструктура, социальная инфраструктура, русофобия, европа, евразия, геополитика, торговля оружием, видео
Россия, США, Украина, ЕС, Украина.ру, ВПК, Видео, СВО, Новости, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, Украина-ЕС, международные отношения, Международная политика, международное право, инфраструктура, социальная инфраструктура, Русофобия, Европа, Евразия, геополитика, торговля оружием

Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников

10:35 03.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс нового мироустройства:
00:24 – Разделение мира на панрегионы и другие глобальные изменения;
07:28 – Отношения между США и Украиной;
13:15 – Зачем ЕС выставляет Россию главной угрозой;
17:50 – Экономические иллюзии в отношении Европы;
24:30 – Влияние боевых действий на инфраструктуру городов.
ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСШАУкраинаЕСУкраина.руВПКВидеоСВОНовостидзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозызавершение СВОУкраина-ЕСмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное правоинфраструктурасоциальная инфраструктураРусофобияЕвропаЕвразиягеополитикаторговля оружием
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
11:56Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода"
11:53ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска
11:44ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
11:26МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС
11:02Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
10:35Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
10:29Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября
10:27Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта на Украине
10:08Покровское направление: ВСУ контролируют высотную застройку райцентра
09:51БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области
09:37Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
09:30Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября
08:00Балканский "фронт" Михаила Фрунзе: болгарские троцкисты и молдавская автономия
07:36Слуга народа или Государь отечества: русский выбор
07:22"Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать
06:30Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией
06:11"Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:55Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
05:50Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Лента новостейМолния