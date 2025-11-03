https://ukraina.ru/20251103/my-vstupili-v-mirovuyu-katastrofu-chego-zhdat-cherez-pyat-let-i-v-chm-preimuschestvo-rossii--shkolnikov-1071078858.html
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников - 03.11.2025 Украина.ру
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс... Украина.ру, 03.11.2025
2025-11-03T10:35
2025-11-03T10:35
2025-11-03T10:35
россия
сша
украина
ес
украина.ру
впк
видео
сво
новости
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071078733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b6f3d37919661c524108fb6839ae128.jpg
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс нового мироустройства: 00:24 – Разделение мира на панрегионы и другие глобальные изменения; 07:28 – Отношения между США и Украиной; 13:15 – Зачем ЕС выставляет Россию главной угрозой; 17:50 – Экономические иллюзии в отношении Европы; 24:30 – Влияние боевых действий на инфраструктуру городов. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
россия
сша
украина
европа
евразия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071078733_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8cf38667ef9b34d031c28d6c14b0b29.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, украина, ес, украина.ру, впк, видео, сво, новости, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, украина-ес, международные отношения, международная политика, международное право, инфраструктура, социальная инфраструктура, русофобия, европа, евразия, геополитика, торговля оружием, видео
Россия, США, Украина, ЕС, Украина.ру, ВПК, Видео, СВО, Новости, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, Украина-ЕС, международные отношения, Международная политика, международное право, инфраструктура, социальная инфраструктура, Русофобия, Европа, Евразия, геополитика, торговля оружием
Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал об экономике и ВПК стран ЕС, а также проанализировал процесс нового мироустройства:
00:24 – Разделение мира на панрегионы и другие глобальные изменения;
07:28 – Отношения между США и Украиной;
13:15 – Зачем ЕС выставляет Россию главной угрозой;
17:50 – Экономические иллюзии в отношении Европы;
24:30 – Влияние боевых действий на инфраструктуру городов.
ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus