"Смыл грязь – и порядок": новый "Улан" для зоны СВО - 02.11.2025
"Смыл грязь – и порядок": новый "Улан" для зоны СВО
В условиях высокой активности дронов требования к транспорту переднего края у военных особые. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у 5-й гвардейской мотострелковой бригады ЮВО, действующей в составе группировки войск "Центр", и протестировать новый армейский внедорожник "Улан-2", который проходит боевую обкатку в зоне СВО.
Всю ночь Донбасс бомбардировал дождь, превращая землю в густой чёрный кисель. И это, как ни странно, хорошо, поскольку сегодня мы тестируем новый армейский внедорожник переднего края "Улан-2", который уже некоторое время поступает в боевые подразделения, действующие в зоне СВО, для обкатки.Да-да, пока "рассерженные патриоты" в своих уютных блогах судачат о том, что родной автопром бездействует, фронт получает уже второй автомобиль, "заточенный" аккурат для передовой.Тут нужно объяснить, что "Улан-2" — это не усовершенствованная версия "Улан-1", а принципиально другая машина, рассчитанная на другие задачи. Так, в отличие от первого, построенного на базе "Нивы", второй "Улан" может похвастаться движком от ГАЗ "Соболь": ездит быстрее, а утащить на себе может больше.По мере развития беспилотной авиации и захвата ею "малого неба" по обе стороны от линии фронта разрастались так называемые килл-зоны. Уже к середине 2022 года появление больших, неповоротливых и весьма приметных армейских грузовиков на переднем крае приветствовалось исключительно противником.Разведывательных и ударных БПЛА в небе становилось всё больше, и рембаты подразделений вынуждены были приводить классические "буханки" и "бобики" в соответствие с реалиями: снимать двери, резать крыши, наваривать "мангалы". Потому что дроны или не дроны, а личный состав возить надо, эвакуацию проводить надо, продовольствие, воду и боеприпасы на позиции доставлять тоже надо. Притом быстро, незаметно и по бездорожью.То есть "Улан-2", в итоге, призван заменить не УРАЛы, которые в "горячие" зоны давно уже не гоняют, а разнообразные УАЗы, доработанные в полевых условиях."Для боевых действий эта машина — самое то. Я бы даже сказал, что идеально. Клиренс у неё высокий, то есть канавы легко может перепрыгивать. Если где грязь, то выскочит. Дифференциал важную роль играет: все колёса независимо могут работать. А если вдруг что-то не так, то лебёдка поможет. Далее — быстрая эвакуация: грузиться и выпрыгивать легко", — рассказывает военнослужащий 5-й мотострелковой бригады, водитель-механик с позывным "Север", обходя автомобиль.Выглядит, к слову, машина отлично: высокая, плотно сбитая, по-военному угловатая и где-то даже "хищная". Кузов пикапа трансформируется под текущие задачи.В обычном режиме позволяет транспортировать грузы или носилки с "трёхсотыми". Для этого имеются направляющие и специальные кольца для фиксации.Если же нужно разместить личный состав, то верхние панели снимаются, являя миру скамейки, на которых можно разместить до десяти бойцов.Грузоподъёмность машины — полторы тонны, но в боевых условиях цифры могут "гулять" в одну или другую сторону.— Товарищ "Север", а под какие задачи можно использовать данный автомобиль?— Всё, что можно поднять руками и загрузить в кузов, можно перевезти с его помощью. Тот же квадроцикл или несколько мотоциклов, доставить топливо, доставить людей. Или даже миномёт с боекомплектом.— А ещё открытый кузов позволяет контролировать небо на 360 градусов, верно?— Да. А ещё на крыше, в принципе, можно установить пулемёт. Базы под турель здесь нет, но её, в случае необходимости, поставить недолго. Главное — надёжная база и ремонтопригодность, а с этим всё замечательно. По ремонту вариант очень простой. Электроники в ней мало, один впрыск стоит. Форсунки — это просто. Двигатель обычный, наш, проверенный годами. Ходовая упругая, хорошая. Плюс — рессоры. Ну и гидроусилитель. Всё надёжно, всё понятно, всё легко ремонтируется даже в полевых условиях.Обычных дверей у машины нет, и это понятно. Защитить от какой-либо угрозы они не способны, а в случаях, когда транспортное средство нужно срочно покинуть, могут и, скорее всего, станут препятствием.Роль дверей тут исполняют плотные шторки из прорезиненного материала. На опасных участках их можно зафиксировать в верхнем положении, чтобы не мешались, а в тылу — опустить.Обогреватель мощный, а потому холодно зимой точно не будет.Мест в салоне три. Имеются удобные крепления для личного оружия, а также специальная панель с разъёмами для подключения средств РЭБ, электронных планшетов и других устройств.Искать переходники или мастерить переходники теперь уж без надобности. В бронежилетах, конечно, троим здесь будет тесновато, но не так, чтобы очень."Что тут у нас есть? Вот масса, вот зажигание, а кнопкой заводим. Без ключа. Ничего не потеряется, ничего никуда не денется. Всё очень просто. Далее — обогреватель. Два режима работы у него. Ещё раздатка тут хорошая. Это вот блокировка, а это раздатка дифференциалов. А это пониженная или повышенная передача. Но это на крайний случай, когда по самые мосты садишься. Тоже полезная вещь. Плюс — вот это тумблер светомаскировки. Есть ещё специальные колпаки на фары для частичной светомаскировки, если в прифронте ездишь. Что ещё? Панель с розетками и USB-разъёмами, стеклоочистители отдельно для водителя и пассажиров. Только самое необходимое", — проводит экскурсию "Север".По его словам, машину вполне можно разогнать до 120–140 километров в час, но 110 километров в час обычно вполне достаточно. Рабочая скорость — 90 километров в час."Если даже в пашню запрыгнем, то до 90 километров в час её легко можно разогнать", — отмечает водитель.Грузимся. Для начала решаем выяснить, каково ехать в кузове. Ну, погнали!Даже на сложных участках и большой скорости "Улан-2" идёт мягко. Едем стоя, держась за крышу, но при взлёте на горку нас не подбрасывает, как в той же "буханке".Хотя какой-нибудь поручень над крышей вот прямо напрашивается. Держаться, когда едешь стоя, хочется крепко.Глубокие лужи — не проблема. Их машина даже не замечает.На поворотах держится уверенно: в занос не уходит и по грязи не скользит.Ни один участок довольно трудного маршрута проблем для "Улана" не создаёт. Что с горки ему, что под горку, что по лужам, что полем распаханным.Идёт ровно и плавно, не подскакивая и не виляя. Главное — держаться покрепче.В кабине тот же маршрут ощущается так, будто едешь в такси по не лучшим проселочным дорогам."Чем она хороша, так это тем, что лишних финтифлюшек — минимум. Вплоть до того, что её легко мыть. Ничего не мешает. Смыл грязь водой и порядок", — делится наблюдениями "Север", выкручивая руль на сложном участке.Важно понимать, что сейчас "Улан-2" проходит боевую обкатку в зоне конфликта, а потому экземпляр, который мы "щупаем", ещё будет дорабатываться производителем исходя из жалоб и предложений военнослужащих. Обратная связь налажена.Однако в эпоху, когда машина переднего края — это, по сути дела, расходник, "Улан" видится довольно перспективным.Он резвый, крепкий, вместительный и довольно компактный для своего класса.И замаскировать нетрудно, и развернуть на пятиметровом пятачке.Плюс — ремонтопригодность: никаких тебе дефицитных запчастей, никаких заумных конфигураций.Открыл капот и всё понятно, всё в доступе.Но главное достоинство транспортного средства — его соответствие суровым военным реалиям.
"Смыл грязь – и порядок": новый "Улан" для зоны СВО

© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
В условиях высокой активности дронов требования к транспорту переднего края у военных особые. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у 5-й гвардейской мотострелковой бригады ЮВО, действующей в составе группировки войск "Центр", и протестировать новый армейский внедорожник "Улан-2", который проходит боевую обкатку в зоне СВО.
Всю ночь Донбасс бомбардировал дождь, превращая землю в густой чёрный кисель. И это, как ни странно, хорошо, поскольку сегодня мы тестируем новый армейский внедорожник переднего края "Улан-2", который уже некоторое время поступает в боевые подразделения, действующие в зоне СВО, для обкатки.
Да-да, пока "рассерженные патриоты" в своих уютных блогах судачат о том, что родной автопром бездействует, фронт получает уже второй автомобиль, "заточенный" аккурат для передовой.
Тут нужно объяснить, что "Улан-2" — это не усовершенствованная версия "Улан-1", а принципиально другая машина, рассчитанная на другие задачи. Так, в отличие от первого, построенного на базе "Нивы", второй "Улан" может похвастаться движком от ГАЗ "Соболь": ездит быстрее, а утащить на себе может больше.
По мере развития беспилотной авиации и захвата ею "малого неба" по обе стороны от линии фронта разрастались так называемые килл-зоны. Уже к середине 2022 года появление больших, неповоротливых и весьма приметных армейских грузовиков на переднем крае приветствовалось исключительно противником.
Разведывательных и ударных БПЛА в небе становилось всё больше, и рембаты подразделений вынуждены были приводить классические "буханки" и "бобики" в соответствие с реалиями: снимать двери, резать крыши, наваривать "мангалы". Потому что дроны или не дроны, а личный состав возить надо, эвакуацию проводить надо, продовольствие, воду и боеприпасы на позиции доставлять тоже надо. Притом быстро, незаметно и по бездорожью.
То есть "Улан-2", в итоге, призван заменить не УРАЛы, которые в "горячие" зоны давно уже не гоняют, а разнообразные УАЗы, доработанные в полевых условиях.
"Для боевых действий эта машина — самое то. Я бы даже сказал, что идеально. Клиренс у неё высокий, то есть канавы легко может перепрыгивать. Если где грязь, то выскочит. Дифференциал важную роль играет: все колёса независимо могут работать. А если вдруг что-то не так, то лебёдка поможет. Далее — быстрая эвакуация: грузиться и выпрыгивать легко", — рассказывает военнослужащий 5-й мотострелковой бригады, водитель-механик с позывным "Север", обходя автомобиль.
Выглядит, к слову, машина отлично: высокая, плотно сбитая, по-военному угловатая и где-то даже "хищная". Кузов пикапа трансформируется под текущие задачи.
В обычном режиме позволяет транспортировать грузы или носилки с "трёхсотыми". Для этого имеются направляющие и специальные кольца для фиксации.
Если же нужно разместить личный состав, то верхние панели снимаются, являя миру скамейки, на которых можно разместить до десяти бойцов.
Грузоподъёмность машины — полторы тонны, но в боевых условиях цифры могут "гулять" в одну или другую сторону.
— Товарищ "Север", а под какие задачи можно использовать данный автомобиль?
— Всё, что можно поднять руками и загрузить в кузов, можно перевезти с его помощью. Тот же квадроцикл или несколько мотоциклов, доставить топливо, доставить людей. Или даже миномёт с боекомплектом.
— А ещё открытый кузов позволяет контролировать небо на 360 градусов, верно?
— Да. А ещё на крыше, в принципе, можно установить пулемёт. Базы под турель здесь нет, но её, в случае необходимости, поставить недолго. Главное — надёжная база и ремонтопригодность, а с этим всё замечательно. По ремонту вариант очень простой. Электроники в ней мало, один впрыск стоит. Форсунки — это просто. Двигатель обычный, наш, проверенный годами. Ходовая упругая, хорошая. Плюс — рессоры. Ну и гидроусилитель. Всё надёжно, всё понятно, всё легко ремонтируется даже в полевых условиях.
Обычных дверей у машины нет, и это понятно. Защитить от какой-либо угрозы они не способны, а в случаях, когда транспортное средство нужно срочно покинуть, могут и, скорее всего, станут препятствием.
Роль дверей тут исполняют плотные шторки из прорезиненного материала. На опасных участках их можно зафиксировать в верхнем положении, чтобы не мешались, а в тылу — опустить.
Обогреватель мощный, а потому холодно зимой точно не будет.
Мест в салоне три. Имеются удобные крепления для личного оружия, а также специальная панель с разъёмами для подключения средств РЭБ, электронных планшетов и других устройств.
Искать переходники или мастерить переходники теперь уж без надобности. В бронежилетах, конечно, троим здесь будет тесновато, но не так, чтобы очень.
"Что тут у нас есть? Вот масса, вот зажигание, а кнопкой заводим. Без ключа. Ничего не потеряется, ничего никуда не денется. Всё очень просто. Далее — обогреватель. Два режима работы у него. Ещё раздатка тут хорошая. Это вот блокировка, а это раздатка дифференциалов. А это пониженная или повышенная передача. Но это на крайний случай, когда по самые мосты садишься. Тоже полезная вещь. Плюс — вот это тумблер светомаскировки. Есть ещё специальные колпаки на фары для частичной светомаскировки, если в прифронте ездишь. Что ещё? Панель с розетками и USB-разъёмами, стеклоочистители отдельно для водителя и пассажиров. Только самое необходимое", — проводит экскурсию "Север".
По его словам, машину вполне можно разогнать до 120–140 километров в час, но 110 километров в час обычно вполне достаточно. Рабочая скорость — 90 километров в час.
"Если даже в пашню запрыгнем, то до 90 километров в час её легко можно разогнать", — отмечает водитель.
Грузимся. Для начала решаем выяснить, каково ехать в кузове. Ну, погнали!
Даже на сложных участках и большой скорости "Улан-2" идёт мягко. Едем стоя, держась за крышу, но при взлёте на горку нас не подбрасывает, как в той же "буханке".
Хотя какой-нибудь поручень над крышей вот прямо напрашивается. Держаться, когда едешь стоя, хочется крепко.
Глубокие лужи — не проблема. Их машина даже не замечает.
На поворотах держится уверенно: в занос не уходит и по грязи не скользит.
Ни один участок довольно трудного маршрута проблем для "Улана" не создаёт. Что с горки ему, что под горку, что по лужам, что полем распаханным.
Идёт ровно и плавно, не подскакивая и не виляя. Главное — держаться покрепче.
В кабине тот же маршрут ощущается так, будто едешь в такси по не лучшим проселочным дорогам.
"Чем она хороша, так это тем, что лишних финтифлюшек — минимум. Вплоть до того, что её легко мыть. Ничего не мешает. Смыл грязь водой и порядок", — делится наблюдениями "Север", выкручивая руль на сложном участке.
Важно понимать, что сейчас "Улан-2" проходит боевую обкатку в зоне конфликта, а потому экземпляр, который мы "щупаем", ещё будет дорабатываться производителем исходя из жалоб и предложений военнослужащих. Обратная связь налажена.
Однако в эпоху, когда машина переднего края — это, по сути дела, расходник, "Улан" видится довольно перспективным.
Он резвый, крепкий, вместительный и довольно компактный для своего класса.
И замаскировать нетрудно, и развернуть на пятиметровом пятачке.
Плюс — ремонтопригодность: никаких тебе дефицитных запчастей, никаких заумных конфигураций.
Открыл капот и всё понятно, всё в доступе.
Но главное достоинство транспортного средства — его соответствие суровым военным реалиям.
