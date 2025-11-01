https://ukraina.ru/20251101/posledniy-kadrovyy-rezerv-ramm-o-tom-zachem-ukraina-razbrasyvaetsya-spetsnazovtsami-pod-pokrovskom-1071044405.html
Последний кадровый резерв: Рамм о том, зачем Украина "разбрасывается" спецназовцами под Покровском
Российские бойцы вечером 31 октября уничтожили отряд спецназа ГУР, который десантировался с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске (Покровске). Украина.ру, 01.11.2025
Российские бойцы вечером 31 октября уничтожили отряд спецназа ГУР, который десантировался с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске (Покровске). Военный эксперт, гвардии майор запаса, автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал Украина.ру, в чём был смысл этого безрассудного десанта и зачем Украина разбрасывается ценными специалистами. * В материале упоминается Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом.
Военный эксперт, гвардии майор запаса, автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал Украина.ру, в чём был смысл этого безрассудного десанта и зачем Украина разбрасывается ценными специалистами.
* В материале упоминается Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом.