https://ukraina.ru/20251101/posledniy-kadrovyy-rezerv-ramm-o-tom-zachem-ukraina-razbrasyvaetsya-spetsnazovtsami-pod-pokrovskom-1071044405.html

Последний кадровый резерв: Рамм о том, зачем Украина "разбрасывается" спецназовцами под Покровском

Последний кадровый резерв: Рамм о том, зачем Украина "разбрасывается" спецназовцами под Покровском - 01.11.2025 Украина.ру

Последний кадровый резерв: Рамм о том, зачем Украина "разбрасывается" спецназовцами под Покровском

Российские бойцы вечером 31 октября уничтожили отряд спецназа ГУР, который десантировался с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске (Покровске). Украина.ру, 01.11.2025

2025-11-01T18:06

2025-11-01T18:06

2025-11-01T18:06

видео

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071044287_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0b54e7e0712ba552afe034f9d852484.png.webp

Российские бойцы вечером 31 октября уничтожили отряд спецназа ГУР, который десантировался с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске (Покровске). Военный эксперт, гвардии майор запаса, автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал Украина.ру, в чём был смысл этого безрассудного десанта и зачем Украина разбрасывается ценными специалистами. * В материале упоминается Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом.

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, покровск/красноармейск, видео