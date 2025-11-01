Массовое бегство молодежи с Украины, Маск рассказал о запрете Белого дома: новости к утру 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру
Массовое бегство молодежи с Украины, Маск рассказал о запрете Белого дома: новости к утру 1 ноября
Британская пресса обратила внимание на молодёжную проблему нынешнего руководства Украины. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T08:08
2025-11-01T08:08
Новости к утру 1 ноября: 🟥 Под Красноармейском уничтожена часть группы спецназа ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский;🟦 Массовое бегство молодежи стало политической проблемой Владимира Зеленского, пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что такая ситуация оказывает давление на европейских союзников Киева, поскольку в Польше и ФРГ наблюдается рост недовольства особыми льготами украинских беженцев; 🟦 Грабители, укравшие в октябре исторические ценности из Лувра, пытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет, сообщает Bild со ссылкой на главу фирмы; 🟦 Маск заявил, что администрация Байдена запретила ему вернуть астронавтов с МКС в 2024 году до проведения президентских выборов; 🟦 Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне, заявил Си Цзиньпин в заключительном слове на встрече АТЭС на высшем уровне в южнокорейском Кёнджу; 🟦 Институт Пушкина нашёл самое длинное слово в русском языке. Как рассказал РИА Новости завкафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев, с помощью ИИ удалось выяснить, что на статус самого длинного русского слова претендует прилагательное из 55 букв - "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Массовое бегство молодежи с Украины, Маск рассказал о запрете Белого дома: новости к утру 1 ноября

08:08 01.11.2025
 
Британская пресса обратила внимание на молодёжную проблему нынешнего руководства Украины. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Новости к утру 1 ноября:
🟥 Под Красноармейском уничтожена часть группы спецназа ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский;
🟦 Массовое бегство молодежи стало политической проблемой Владимира Зеленского, пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что такая ситуация оказывает давление на европейских союзников Киева, поскольку в Польше и ФРГ наблюдается рост недовольства особыми льготами украинских беженцев;
🟦 Грабители, укравшие в октябре исторические ценности из Лувра, пытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет, сообщает Bild со ссылкой на главу фирмы;
🟦 Маск заявил, что администрация Байдена запретила ему вернуть астронавтов с МКС в 2024 году до проведения президентских выборов;
🟦 Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне, заявил Си Цзиньпин в заключительном слове на встрече АТЭС на высшем уровне в южнокорейском Кёнджу;
🟦 Институт Пушкина нашёл самое длинное слово в русском языке. Как рассказал РИА Новости завкафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев, с помощью ИИ удалось выяснить, что на статус самого длинного русского слова претендует прилагательное из 55 букв - "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
