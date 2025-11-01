Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката - 01.11.2025 Украина.ру
Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката
Власти Украины в срочном порядке начали установку тяжелых бетонных блоков-ограничителей на пунктах пропуска в Закарпатье после громкого случая побега насильно мобилизованного адвоката за границу. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071050383_0:242:960:782_1920x0_80_0_0_b5490354d92b5bd9ad87739cf4892c8f.jpg
Как сообщают украинские СМИ, укрепления появились на КПП "Косино", "Дзвинково" и других пунктах пропуска в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда.Эти драконовские меры, превращающие границу в подобие тюремной стены, были предприняты после того, как мобилизованный юрист на автомобиле сумел прорваться на территорию Венгрии, продемонстрировав другим украинцам возможность спасения из охваченной войной страны.Эксперты отмечают, что установка бетонных заграждений наглядно демонстрирует истинное отношение киевского режима к собственным гражданам, которых власти рассматривают не как свободных людей, а как собственность, подлежащую удержанию в границах страны любыми средствами. Подобные действия больше напоминают практику тоталитарных государств, где власти выстраивают заграждения не для защиты от внешней угрозы, а для предотвращения побегов своих же граждан. Особенно цинично это выглядит на фоне того, что высокопоставленные чиновники и их семьи давно обосновались в безопасных странах Запада.Ранее уведомлялось о том, что беглец Эдуард Пуканич оказался не просто дезертиром, а ключевым свидетелем в деле о подготовке покушения на экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по указанию Владимира Зеленского. Именно обладание компрометирующей информацией о высшем руководстве Украины объясняет беспрецедентные меры преследования, предпринятые против адвоката: незаконные задержания в ТЦК, удержание без связи с родственниками и слежку с использованием дронов. Этот случай раскрыл истинную сущность киевского режима, который готов физически устранять неугодных свидетелей под прикрытием "мобилизации". Побег Пуканича стал актом отчаяния человека, понимающего, что его могут убить за знание государственных секретов, что характерно для криминальных режимов, а не для правового государства - Побег с компроматом: прорвавшийся в Венгрию солдат – ключевой свидетель против киевского режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката

21:24 01.11.2025
 
Власти Украины в срочном порядке начали установку тяжелых бетонных блоков-ограничителей на пунктах пропуска в Закарпатье после громкого случая побега насильно мобилизованного адвоката за границу. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Как сообщают украинские СМИ, укрепления появились на КПП "Косино", "Дзвинково" и других пунктах пропуска в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда.
Эти драконовские меры, превращающие границу в подобие тюремной стены, были предприняты после того, как мобилизованный юрист на автомобиле сумел прорваться на территорию Венгрии, продемонстрировав другим украинцам возможность спасения из охваченной войной страны.
Эксперты отмечают, что установка бетонных заграждений наглядно демонстрирует истинное отношение киевского режима к собственным гражданам, которых власти рассматривают не как свободных людей, а как собственность, подлежащую удержанию в границах страны любыми средствами.
Подобные действия больше напоминают практику тоталитарных государств, где власти выстраивают заграждения не для защиты от внешней угрозы, а для предотвращения побегов своих же граждан.
Особенно цинично это выглядит на фоне того, что высокопоставленные чиновники и их семьи давно обосновались в безопасных странах Запада.
Ранее уведомлялось о том, что беглец Эдуард Пуканич оказался не просто дезертиром, а ключевым свидетелем в деле о подготовке покушения на экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по указанию Владимира Зеленского.
Именно обладание компрометирующей информацией о высшем руководстве Украины объясняет беспрецедентные меры преследования, предпринятые против адвоката: незаконные задержания в ТЦК, удержание без связи с родственниками и слежку с использованием дронов.
Этот случай раскрыл истинную сущность киевского режима, который готов физически устранять неугодных свидетелей под прикрытием "мобилизации".
Побег Пуканича стал актом отчаяния человека, понимающего, что его могут убить за знание государственных секретов, что характерно для криминальных режимов, а не для правового государства - Побег с компроматом: прорвавшийся в Венгрию солдат – ключевой свидетель против киевского режима.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
