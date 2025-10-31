https://ukraina.ru/20251031/za-noch-raschety-pvo-unichtozhili-130-bpla-nad-regionami-rossii--minoborony-1070958688.html

За ночь расчеты ПВО уничтожили 130 БПЛА над регионами России — Минобороны

В течение прошедшей ночи с 3О на 31 октября дежурными расчетами ПВО были перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны России

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 октября до 8:00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО ВС РФ было перехвачено и уничтожено 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.При этом 31 беспилотник сбили над территорией Курской области, 21 – над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской областью, 10 – над Брянской, по 9 БПЛА было уничтожено над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по 6 – в Липецкой и Ярославской областях, 5 – над Ростовской областью, 4 – в небе над территорией Волгоградской области, 3 – над Калужским регионом, 2 дрона сбили в Рязанской области, 1 беспилотник был уничтожен в Московском регионе, уточнили в пресс-службе ведомства.Силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее четырех БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах области.Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА, сообщает губернатор региона Михаил Евраев. "Пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", — написал губернатор.Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, передает глава области.Телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на канал "SHOT" сообщает, что жители Ярославля слышали 5-7 "гулких взрывов и звук мотора в небе". Также о серии взрывов сообщают жители Владимира. Вражеские беспилотники сбивают в небе над Ярославлем. Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает тг-канал Украина.ру.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее информировал, что противник атаковал инфраструктуру недалеко от столицы региона. Все системы функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте, сохраняется угроза беспилотной атаки.Запрет на прием и выпуск воздушных судов введен в ярославском аэропорту "Туношна". В аэропорту Волгограда и Калуги сняли ограничения, сообщили в Росавиации.Ранее в новостях: "Силы ПВО сбили БПЛА над Орлом, повреждена ТЭЦ" на сайте Украина.ру.

