Ядерная Пандора Дональда Трампа. США могут возглавить новую гонку вооружений

Сегодня уже практически никто не сомневается, что главным итогом тихоокеанского визита президента США Дональда Трампа может стать новая гонка вооружений. Причем в ядерном ее исполнении и измерении.

И в мире за полтора дня после объявления Трампом о начале в США "немедленных ядерных испытаний" практически не осталось ни одного умного, кто не хотел бы вставить свои пять копеек в обсуждение этого, и ни одного дурачка, который старается и прослыть умным на этой теме. Присовокуплюсь и я.И практически все, как ни странно, сходятся в одном: все у Трампа получилось, как у Виктора Черномырдина, – никогда такого не было, и вот опять: хотел одно, а получил противоположное, задумал демократическую партию, а на выходе КПСС получилась…Вот и Трамп стремился прослыть миротворцем, но хотел сделать это с помощью оружия, а значит, в результате может получить войну. Сдали нервы, кажется, у опытного и прожженного деда: узнал, что у русских есть оружие, которое американцам пока и не снилось даже после вкусных колумбийских грибочков (или чем там они потчуются на досуге), и не выдержал – начал грозить, что разнесет эту халабуду – мировую систему безопасности и стабильности – вдребезги и пополам, потому что у США больше всего ядерных запасов.И даже это – не совсем правда: спецы подсчитали, что США располагают примерно 5177 ядерными боеголовками, в то время, как у России их 5459, а у Китая – еще 600. Но Трампу на это было напевать: Во-первых, он об этом, похоже, вообще не знал. Во-вторых, они приехал в Южную Корею устанавливать "мир через силу", а значит, эту силу демонстрировать. А тут ему, как бы это сказать помягче, серпом по тестикулам, да еще по каким – по ядерным. Вот он и вспылил, начал грозиться.Мир, ясное дело, напрягся – он в массе своей хочет жить. Клевреты и адепты, эпигоны и апологеты, сателлиты и паладины, сторонники и ревнители с прочими приверженцами и приспешниками по всему миру ломанулись защищать "рыжего Доню": дескать, не то он имел в виду. По запаре спутал легкие с помидорами, а испытание у русских ядерной установки на ракете "Буревестник" и подводном беспилотнике "Посейдоне" (читай – простого, нового, не имеющего аналогов, но все же только двигателя) с испытаниями способного испепелить жизнь на Земле ядерного оружия, от которых мир (в том числе и США) воздерживается вот уже больше 30 лет. Чтобы, не дай Бог, не рвануло.И диспозиция такова: разные двигатели есть у всех. И все имеют право их испытывать, так как это продукция двойного назначения, полезная и на войне, и в мирной жизни, главное – до войны не доводить. Потому испытание двигателей не запрещено никому.А вот ядерное оружие – это смерть для всей планеты, и обладают ядерным оружием всего с десяток государств. Вот они могут поссориться между собой, затеять Третью мировую ядерную войну и сжечь все и всех за считанные часы. Вот потому-то человечество и старается накинуть узду на испытания нового ядерного оружия и на гонку ядерных вооружений.Первым в отмывке Трампа расстарался кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл, чье назначение зависит от президента. Так вот, чтобы обелить шефа, вице-адмирал, выступая на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, посвященных утверждению своей кандидатуры, стал в позу "зю" (с откляченным задом то есть) и начал заливать, что Трампа не так поняли. Дескать, заявление Трампа о начале испытаний не означает немедленного начала ядерных тестов, поскольку президент говорил-де о паритетных условиях."Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний. …Его цитата была: "Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях". Ни Китай, ни Россия не проводили ядерных взрывных испытаний", — резюмировал вице-адмирал, поясняя, почему слова президента не стоит воспринимать как приказ к немедленным действиям.И вот сейчас "голуби мира" на планете в шоке, "ястребы войны" радуются, как садомазохисты в ожидании жестокой порки, а остальные нормальные люди не знают, что и желать: то ли уже крутить пальцем у виска, оценивая когнитивные способности 47-го президента "града на холме", то ли еще подождать, куда все вырулит.Сам Трамп, набросав самой разной субстанции на информвентилятор, по своему обыкновению молчит – держит паузу великого актера, который, кажется, выперся на сцену в стельку неадекватным. А комментарии его высказывания уже превратились в одновременно и белый, и черный информационный шум, сводя с ума пьяных, впечатлительных и умом нестойких.Но чтобы не получилось в итоге, а Трамп своими словами действительно напугал всю планету, ибо если он сдуру таки начнет ядерный испытания, то этим он и откроет пресловутый ящик Пандоры со всеми несчастьями для бедного человечества.Во-первых, однозначно будет разрушена все системы мировой безопасности и стабильности, основанная на многостороннем международном Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), направленном на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте.ДВЗЯИ не вступил полновесно в силу. В Обзоре внешней политики России за 2007 год было сказано, что договор "завис" "в первую очередь из-за отказа США его ратифицировать". А в октябре 2023 года и президент России Владимир Путин заявил, что, поскольку США не ратифицировали ДВЗЯИ, то и Россия отзовет свою ратификацию документа. И 2 ноября 2023 года президент России Владимир Путин отменил ратификацию этого Договора. Теперь же, после слов Трампа, документ окончательно рискует стать никому не нужным.Договор этот, состоящий из преамбулы, 17 статей, двух Приложений и Протокола, – вещь хорошая и для дела мира нужная. Он был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Он является продолжением и расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, который был введен Договором 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия (ДЗИЯО) в атмосфере, космическом пространстве и под водой.И в статье 1 ДВЗЯИ записано: "Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва".После слов Трампа поставлены под сомнение работа и созданной в 1997 году Организации ДВЗЯИ со штаб-квартирой в Венском международном центре, и Международной системы мониторинга (International Monitoring System, IMS), состоящей из 337 мониторинговых станций по всему миру.Сегодня, если верить справочникам, мониторингом ядерных телодвижений в мире занимается сеть мониторинговых станций, позволяющих выявлять значимые события, связанные с ядерными испытаниями. Это, ни много, ни мало, 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, 11 гидроакустических станций обнаружения акустических волн в океанах, 60 инфразвуковых станций, использующих микробарографы (акустические датчики давления) для обнаружения очень низкочастотных звуковых волн, 80 радионуклидных станций, использующих воздушные пробоотборники для обнаружения специфических изотопов, образующихся преимущественно при ядерных или термоядерных взрывах, а также 16 радионуклидных лабораторий для анализа образцов с радионуклидных станций.На широкий захват рассчитан этот мониторинг. И самое главное – результаты мониторинга этого открыты для любой страны мира, которая может что-то заподозрить или кому-то из ядерных гигантов не верит.Во-вторых, – и это главное! – если слова Трампа реализуются в дела, то в мире действительно может начаться новая гонка вооружений, потому что все страны мира захотят получить свое ядерное оружие. В том числе, и путем новых ядерных испытаний, ограничения на которые падут.Кроме того, в тактическом плане заявления Трампа могут свести на нет систему ядерного сдерживания. Онлайн-журнал Института Куинси, публикующий независимые новости и аналитические материалы по вопросам сдерживания, Responsible Statecraft (RS) по этому поводу уже написал: "Возобновление ядерных испытаний — это не просто разменная монета. …Технических причин для возобновления испытаний нет. Возобновление ядерных испытаний почти наверняка подтолкнет Москву и Пекин к тому же. Другие ядерные государства могут последовать их примеру. Это также может дать государствам, стремящимся к ядерному статусу, оправдание для разработки собственных программ ядерного оружия. …За этим последует не просто очередная гонка вооружений. Это нечто более сложное, рискованное и гораздо более опасное, чем холодная война, соперничество, которое едва не погубило человечество".Коротко и ясно. И страшно, если вдуматься. По мнению же не только медийщиков из RS, но и многих других специалистов и обозревателей, американский лидер, использующий во внешней политике метод "эскалации ради деэскалации" и давления на оппонентов, легко может доиграться до войны.Все трезвомыслящие в мире напоминают, что с войнами так обычно и бывает: их никто не хочет, а они начинаются. И Первая мировая, и Вторая. А после Третьей Четвертой уже может и не быть вовсе…А Трамп молчит. Может, наблюдает, что его Пандора достает из пресловутого ящика. А что? Он такой, он шоумен, он любознательный…О том, что на этом фоне предлагает Европа - в статье Павла Волкова "Переговоры лучше перестрелки. 12 пунктов нового европейского мирного плана внешне отвечают интересам РФ"

сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, кпсс, сенат, оон, мнения, весь скачко