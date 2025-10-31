https://ukraina.ru/20251031/sanktsii-vredyat-vengrii-i-byut-po-ekonomike-mnogikh-stran-evrosoyuza--ekspert-pro-pozitsiyu-orbana-1070918604.html

Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США обсудит последствия санкционной политики для экономик стран ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

"Позиция руководителя Венгрии Орбана известна — санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран – членов ЕС", — заявил эксперт. Он предположил, что венгерский премьер постарается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу последствия санкций. По словам эксперта, премьер-министр Венгрии и президент США имеют более доверительные отношения, чем Трамп и руководители Евросоюза, поэтому у Орбана есть шанс донести до американского лидера свою позицию.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.

