Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана - 31.10.2025
Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана
Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана - 31.10.2025 Украина.ру
Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США обсудит последствия санкционной политики для экономик стран ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-10-31T05:30
2025-10-31T05:30
"Позиция руководителя Венгрии Орбана известна — санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран – членов ЕС", — заявил эксперт. Он предположил, что венгерский премьер постарается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу последствия санкций. По словам эксперта, премьер-министр Венгрии и президент США имеют более доверительные отношения, чем Трамп и руководители Евросоюза, поэтому у Орбана есть шанс донести до американского лидера свою позицию.
Санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран Евросоюза — эксперт про позицию Орбана

05:30 31.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США обсудит последствия санкционной политики для экономик стран ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Позиция руководителя Венгрии Орбана известна — санкции вредят Венгрии и бьют по экономике многих стран – членов ЕС", — заявил эксперт. Он предположил, что венгерский премьер постарается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу последствия санкций.
"Поэтому скорее всего Орбан постарается показать Трампу как человеку бизнеса, какой ущерб несут ограничения тем, кто их поддерживает, и какие есть иные варианты и средства добиться поставленных целей для окончания кризиса на Украине", — подчеркнул Иванов.
По словам эксперта, премьер-министр Венгрии и президент США имеют более доверительные отношения, чем Трамп и руководители Евросоюза, поэтому у Орбана есть шанс донести до американского лидера свою позицию.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений — в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния