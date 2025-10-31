https://ukraina.ru/20251031/dengi-zakanchivayutsya-stalo-izvestno-kogda-ukraina-ostanetsya-bez-finansirovaniya-1070977746.html

Деньги заканчиваются. Стало известно, когда Украина останется без финансирования

Украине пророчат большие проблемы с финансами. По некоторым прогнозам, если европейцы серьезно не вложатся в поддержку киевского режима, то уже в феврале следующего года ситуация будет близка к коллапсу

2025-10-31T14:39

За чей счет воюет УкраинаУкраина воюет за чужой счет. Это началось в 2022 году и так продолжается по сей день. Именно финансовая и военная помощь Запада позволяет Украине удерживаться на плаву и не скатиться в пропасть.Рано или поздно такой порядок должен закончиться. Сначала Европа вычерпала до дна свои арсеналы ради Украины, теперь там ищут варианты по дальнейшему спонсированию войны с Россией. По расчетам британского журнала The Economist, если не решить вопрос до февраля 2026 года, то Киев будут ждать серьезные неприятности.Продолжение войны влетает Украине в копеечку. Согласно публикации издания, в текущем году расходы страны на ведение боевых действий составляют рекордные 100-110 млрд долларов, что равняется половине ВВП страны. Всего же за время СВО оборонные расходы Украины с учетом военных грантов и поставок западного вооружения составляют 360 млрд долларов.The Economist разделяет финансовые потоки, за счет которых существует украинское государство, на три основных источника: ассигнования из США, внутренние заимствования и европейская помощь. За счет первых двух вариантов уже не выехать – Дональд Трамп просто так деньги не дает, а внутренние заимствования также близки к исчерпанию. Остается уповать на Евросоюз.Как сообщалось ранее, к весне этого года госдолг Украины достиг почти 100% ВВП, а именно 192,71 млрд долларов. На сегодняшний день это не является первоочередной проблемой, так как заимствования делались на льготных условиях и отдавать долги нужно будет только через несколько десятилетий. К тому же послабления были сделаны и по ставке по обслуживанию и выплате процентов по долговым обязательствам, выплату которых взяли на себя партнеры.Если брать крупнейших кредиторов Украины, то это ЕС (на начало этого года Киев должен был ему 44 млрд долларов (рост на 34% за год). Второе место – у Всемирного банка, на тот же период задолженность составляла 22,6 млрд долларов (+65%).Какие есть варианты у УкраиныНесмотря на всякие льготы и уступки, деньги Украине дают не без скрипа. В прошлом году, например, Всемирный банк условием для дальнейших траншей обозначил необходимость повышения фискальной нагрузки, что украинские власти и исполнили, пусть и с большой неохотой – Владимир Зеленский не подписывал уже принятый парламентом закон полтора месяца.Тогда повышен был военный сбор – с 1,5% до 5% с человека (кроме военных), был введен этот налог на физлиц-предпринимателей, а также вводились некоторые другие изменения.Иными словами, западные кредиторы все-таки хотят, чтобы Украина если и не вышла на самофинансирование, то хотя бы демонстрировала какое-то движение в эту сторону.Разумеется, что никакими повышениями налогов ситуацию не исправить, поэтому уповать остается опять только на Европу.Известно, что Зеленский полагает, что Украина сможет воевать еще два-три года. Во всяком случае, так он сказал в беседе с польским президентом Дональдом Туском, который позже изложил его слова СМИ.По данным The Economist, если прикидывать, сколько денег понадобиться еще на четырехлетку 2026-2029 гг., то можно говорить о сумме в 389 млрд долларов, куда включено как прямое финансирование, так и поставки оружия.Проблема в том, что с 2022 года Европа смогла выделить Украине около 206 млрд долларов, еще 133 млрд деньгами и оружием предоставили Соединенные Штаты, то есть если американцы отпадают, то ЕС нужно будет серьезно поднапрячься, чтобы изыскать нужную сумму.В последнее время в качестве такой палочки-выручалочки рассматриваются замороженные на Западе российские активы, на которые наложили лапу после начала спецоперации. Проценты с них уже отправляются Киеву, однако о полной передаче этих активов речи пока не идет. Соответствующие инициативы регулярно обсуждаются, но конкретных решений нет.В последний раз ожидалось, что какие-то подвижки в этом вопросе произойдут на недавнем саммите в Брюсселе, однако все перенесли на декабрь. Преградой на этом пути стала Бельгия, где базируется компания Euroclear – депозитарий, где хранится львиная доля активов РФ (примерно 170 млрд евро).Бельгийские власти испугались, что подобный шаг будет иметь серьезные юридические последствия, а сама Европа перестанет после этого считаться надежным местом для размещения финансов.Поэтому задумка с так называемым репарационным кредитом повисла в воздухе, как и дальнейшее финансирование Украины исключительно силами Евросоюза.Как рассказал изданию Украина.ру экономист Иван Лизан, только на выплату денежного довольствия военнослужащим к концу года властям страны нужно изыскать 6 млрд гривен. По оценке эксперта, без такой помощи финансы у Украины кончатся к концу следующей весны. Лизан отметил, что кроме варианта с конфискацией российских активов, есть еще сценарий, по которому деньги появится за счет увеличения задолженности стран - членов ЕС.Желаемую сумму Киеву все равно не видать, полагает собеседник издания, режиму придется идти на всевозможные ухищрения, чтобы добыть деньги: повышать налоги, девальвировать гривну и т.д.Мнение Ивана Лизана о том, почему ЕС до сих пор не конфисковал золото-валютные резервы России - в материале издания Украина.ру Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?

