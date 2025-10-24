Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги? - 24.10.2025 Украина.ру
Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?
Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?
Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для помощи Киеву. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
2025-10-24T12:20
2025-10-24T12:20
О причинах подобной нерешительности властей европейских стран рассказал экономический обозреватель Украина.ру Иван Лизан.
Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?

Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для помощи Киеву. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
О причинах подобной нерешительности властей европейских стран рассказал экономический обозреватель Украина.ру Иван Лизан.
