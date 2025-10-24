Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?

Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук Британии Известная шутка, как закончится СВО: московское метро дойдёт до Ужгорода. Соответственно, когда оно дойдёт до Будапешта, президент Путин туда спокойно приедет и поговорит с кем угодно. Мы особо не спешим. Что касается санкций — спасибо большое товарищу Трампу за несколько десятков или даже сотен миллионов долларов, которые получили наши нефтяники.