Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги?
Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для помощи Киеву. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
О причинах подобной нерешительности властей европейских стран рассказал экономический обозреватель Украина.ру Иван Лизан.
Вчера, 18:46Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук БританииИзвестная шутка, как закончится СВО: московское метро дойдёт до Ужгорода. Соответственно, когда оно дойдёт до Будапешта, президент Путин туда спокойно приедет и поговорит с кем угодно. Мы особо не спешим. Что касается санкций — спасибо большое товарищу Трампу за несколько десятков или даже сотен миллионов долларов, которые получили наши нефтяники.
Подписывайся на