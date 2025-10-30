https://ukraina.ru/20251030/zafiksirovany-novye-prestupleniya-vfu-v-dnr-1070904296.html
Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения Донецкой народной Республики. Об этом 30 октября сообщил ️официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Военные следователи в ДНР зафиксировали: 🟥В результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Набережное Новоазовского округа ранения получили два мирных жителя. 🟥Помимо этого, ВФУ в течение суток совершены многочисленные атаки ударных БПЛА по жилому сектору Никитовского и Центрально-городского районов Горловки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.Тем временем в южнокорейском городе Пусан прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли на территории авиабазы Кимхэ, которая ранее использовалась ВВС США.МИД Китая сообщил, что в ходе диалога лидеры планировали обсудить развитие двусторонних отношений, а также ситуацию на Украине.После завершения встречи Трамп назвал председателя КНР лидером великой страны и подчеркнул, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Трамп заверил, что Си Цзиньпин пообещал помочь с украинским урегулированием. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Зафиксированы новые преступления ВФУ в ДНР
11:26 30.10.2025 (обновлено: 11:27 30.10.2025)
Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения Донецкой народной Республики. Об этом 30 октября сообщил ️официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Военные следователи в ДНР зафиксировали:
🟥В результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Набережное Новоазовского округа ранения получили два мирных жителя.
🟥Помимо этого, ВФУ в течение суток совершены многочисленные атаки ударных БПЛА по жилому сектору Никитовского и Центрально-городского районов Горловки.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Тем временем в южнокорейском городе Пусан прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли на территории авиабазы Кимхэ, которая ранее использовалась ВВС США.
МИД Китая сообщил, что в ходе диалога лидеры планировали обсудить развитие двусторонних отношений, а также ситуацию на Украине.
После завершения встречи Трамп назвал председателя КНР лидером великой страны и подчеркнул, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Трамп заверил, что Си Цзиньпин пообещал помочь с украинским урегулированием.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.