https://ukraina.ru/20251030/zafiksirovany-novye-prestupleniya-vfu-v-dnr-1070904296.html

Зафиксированы новые преступления ВФУ в ДНР

Зафиксированы новые преступления ВФУ в ДНР - 30.10.2025 Украина.ру

Зафиксированы новые преступления ВФУ в ДНР

Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения Донецкой народной Республики. Об этом 30 октября сообщил ️официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-10-30T11:26

2025-10-30T11:26

2025-10-30T11:27

новости

донецкая народная республика

россия

дональд трамп

си цзиньпин

ск рф

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070904175_35:0:1886:1041_1920x0_80_0_0_d3b4478f96cfa48894dbe6216a15199f.jpg

Военные следователи в ДНР зафиксировали: 🟥В результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Набережное Новоазовского округа ранения получили два мирных жителя. 🟥Помимо этого, ВФУ в течение суток совершены многочисленные атаки ударных БПЛА по жилому сектору Никитовского и Центрально-городского районов Горловки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.Тем временем в южнокорейском городе Пусан прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли на территории авиабазы Кимхэ, которая ранее использовалась ВВС США.МИД Китая сообщил, что в ходе диалога лидеры планировали обсудить развитие двусторонних отношений, а также ситуацию на Украине.После завершения встречи Трамп назвал председателя КНР лидером великой страны и подчеркнул, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита. Трамп заверил, что Си Цзиньпин пообещал помочь с украинским урегулированием. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251030/1070901794.html

донецкая народная республика

россия

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, дональд трамп, си цзиньпин, ск рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, новости сво, днр, новости днр, донбасс, новости донбасса, мирные жители, военные преступления, украина.ру