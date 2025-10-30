Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России - 30.10.2025 Украина.ру
Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России
Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России - 30.10.2025
Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-30T08:17
2025-10-30T08:17
новости
ростовская область
россия
волгоградская область
андрей бочаров
сергей собянин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
минобороны
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 21 – над Воронежской, 16 над Нижегородской, 15 над Калужской, 14 над Ростовской, десять над Курской областью, по девять – над территорией Московского региона (в том числе шесть летевших на Москву) и над территорией Тульской области, по пять над Рязанской, Волгоградской, Новгородской областями, по четыре над Белгородской, Орловской областью и Крымом и один – над территорией Липецкой области.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале уточнил, что после уничтожения беспилотников специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что в результате падения обломков вражеских БПЛА была повреждена вышка сотовой связи в Руднянском районе. По его словам, кроме этого, пострадавших и повреждений жилых объектов нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны перехватили в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах региона.Слюсарь уточнил, что люди не пострадали. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ."В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны", - написал он в мессенджере МАХ.Также за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая в результате атаки дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу Белгорода.Подробнее о других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю волну украинских БПЛА – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
ростовская область
россия
волгоградская область
новости, ростовская область, россия, волгоградская область, андрей бочаров, сергей собянин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Ростовская область, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Сергей Собянин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России

08:17 30.10.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 21 – над Воронежской, 16 над Нижегородской, 15 над Калужской, 14 над Ростовской, десять над Курской областью, по девять – над территорией Московского региона (в том числе шесть летевших на Москву) и над территорией Тульской области, по пять над Рязанской, Волгоградской, Новгородской областями, по четыре над Белгородской, Орловской областью и Крымом и один – над территорией Липецкой области.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале уточнил, что после уничтожения беспилотников специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что в результате падения обломков вражеских БПЛА была повреждена вышка сотовой связи в Руднянском районе. По его словам, кроме этого, пострадавших и повреждений жилых объектов нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны перехватили в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах региона.
"В хуторе Касьяновка Чертковского района выбиты окна в двух частных домах", - отметил он.
Слюсарь уточнил, что люди не пострадали.
В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ.
"В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны", - написал он в мессенджере МАХ.
Также за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая в результате атаки дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу Белгорода.
Подробнее о других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю волну украинских БПЛА – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
Новости Ростовская область Россия Волгоградская область Андрей Бочаров Сергей Собянин Вячеслав Гладков Вооруженные силы Украины Минобороны
 
