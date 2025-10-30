https://ukraina.ru/20251030/povrezhdena-vyshka-svyazi-raneny-lyudi-pvo-otrazila-ataku-vsu-na-regiony-rossii-1070893483.html

Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру

Из них 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 21 – над Воронежской, 16 над Нижегородской, 15 над Калужской, 14 над Ростовской, десять над Курской областью, по девять – над территорией Московского региона (в том числе шесть летевших на Москву) и над территорией Тульской области, по пять над Рязанской, Волгоградской, Новгородской областями, по четыре над Белгородской, Орловской областью и Крымом и один – над территорией Липецкой области.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале уточнил, что после уничтожения беспилотников специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что в результате падения обломков вражеских БПЛА была повреждена вышка сотовой связи в Руднянском районе. По его словам, кроме этого, пострадавших и повреждений жилых объектов нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны перехватили в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах региона.Слюсарь уточнил, что люди не пострадали. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ."В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны", - написал он в мессенджере МАХ.Также за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая в результате атаки дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу Белгорода.Подробнее о других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю волну украинских БПЛА – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

Новости

новости, ростовская область, россия, волгоградская область, андрей бочаров, сергей собянин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны