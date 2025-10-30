https://ukraina.ru/20251030/podschitali-skolko-molodykh-muzhchin-vyekhali-s-ukrainy-za-dva-mesyatsa-1070886563.html

Подсчитали, сколько молодых мужчин выехали с Украины за два месяца

Около 100 тысяч молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с Украины в Польшу за два месяца после смягчения ограничений на пересечение границы. Об этом со ссылкой на данные польской пограничной стражи 29 октября сообщает британская газета Telegraph

"Польская погранстража заявила, что 99 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу — основной маршрут для выезда из страны — с тех пор, как в конце августа были смягчены правила, призванные гарантировать, что у Киева будет достаточно солдат", — пишет Telegraph.По данным издания, за предыдущие восемь месяцев, с января до конца августа, в Польшу въехали около 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022 года выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона жителей. Отмечается, что некоторые регионы в связи отъездом молодёжи фактически обезлюдели.Как мы писали ранее, сентябрь текущего года занял второе место по количеству случаев самовольного оставления части и дезертирства в Вооруженных силах Украины с начала конфликта, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

