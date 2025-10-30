https://ukraina.ru/20251030/film-esli-vrag-ne-sdatsya-narodnaya-mudrost-kak-rukovodstvo-k-deystviyu--1070900750.html

Фильм "Если враг не сдаётся": народная мудрость как руководство к действию

Фильм "Если враг не сдаётся": народная мудрость как руководство к действию - 30.10.2025 Украина.ру

Фильм "Если враг не сдаётся": народная мудрость как руководство к действию

31 октября 1983 года на советские киноэкраны вышел фильм "Если враг не сдаётся". По целому ряду причин он был похож на те легендарные эпопеи Юрия Озерова которые снимал о Великой Отечественной войне "Мосфильм". Но этот фильм сняли в Киеве на киностудии им. Довженко и режиссёр был другой

2025-10-30T16:00

2025-10-30T16:00

2025-10-30T16:00

история

история

история украины

история ссср

ссср

усср

украина

звенигородка

киев

кировоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070899656_0:0:861:485_1920x0_80_0_0_a83ea26cdcddf255c241ae83d725641b.jpg

Шёл 1982 год. Приближался 40-летний юбилей освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, и в Госкомитете УССР по кинематографии приняли решение снять к этой дате фильм о Корсунь-Шевченковской операции. Сценарий написал сценарист фильма "Разведчики" (1968) и один из соавторов "В бой идут одни старики" (1973) Евгений Фёдорович Оноприенко. Он сам воевал связистом на 4-м Украинском фронте, пока не получил тяжелейшее ранение.Режиссёром назначили другого фронтовика – Тимофея Васильевича Левчука. Во время Корсунь-Шевченковской операции он как раз служил в управлении связи 2-го Украинского фронта – по сути главного героя фильма. Кому, как не ему, было снимать? К тому времени после прозвучавших "В степях Украины" (1952), "Иван Франко" (1956), "Дума о Ковпаке" (1973-1976), "От Буга до Вислы" (1980) он был уже широко известен.События разворачиваются зимой 1944 года. К середине января после проведения войсками 1-го Украинского фронта генерала армии Николая Ватутина Житомирско-Бердичевской и войсками 2-го Украинского фронта генерала армии Ивана Конева Кировоградской наступательной операций у немцев между ними образовался цепляющийся в районе Канева за берег Днепра выступ. По городу в его центре выступ в наших штабах называли Корсунь-Шевченковским. На нём немцы сосредоточили крупные силы – в Берлине никак не могли смириться с потерей позиций на "Восточном валу". Гитлер рассчитывал, что в ближайшем будущем ударами под основания советских плацдармов в районе Кировограда и Киева, положение ещё можно будет восстановить, поэтому приказал держать выступ до последней возможности.Однако вражеское вклинение мешало дальнейшему продвижению фронтов Ватутина и Конева, и 12 января они получили из Ставки Верховного главнокомандования директиву № 220006. Согласно ей перед фронтами ставилась задача вражеский выступ окружить и уничтожить. Решающим фактором должны были стать встречные удары 6-й танковой армии 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Андрея Кравченко и 5-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта генерал-полковника Павла Ротмистрова. Им предстояло встретиться в районе Звенигородки (совр. Черкасская обл.).Ударная группировка 2-го Украинского фронта от Звенигородки находилась дальше, а потому фронт начал наступление на день раньше войск генерала Ватутина – 25 января. За день до наступления Конев провёл разведку боем – после короткого артналёта пустил вперёд передовые батальоны, а уже на следующий день – после того, как враг обозначит свои основные рубежи и огневые точки, провести артподготовку и бросить в бой основные силы.Первые кадры фильма и начинаются с того, что передовые батальоны 4-й гвардейской и 53-й армий идут в атаку и с неожиданной для себя лёгкостью прорывают вражескую оборону. Их командиры не могут остановить свой личный состав, и он в одну за другой врывается во вражеские траншеи. Во второй половине дня генерал Конев запрашивает разрешение на ввод в прорыв на сутки раньше 5-й гв. ТА у представителя Ставки маршала Георгия Константиновича Жукова.Конева сыграл выдающийся советский режиссёр и актёр Владимир Меньшов, которого мы в первую очередь знаем по его фильмам "Москва слезам не верит" (1979) и "Любовь и голуби" (1984). Потом в фильмах "Генерал" (1992) и "Ликвидация" (2007) он ещё сыграет маршала Жукова. В "Если враг не сдаётся…" Жукова изобразил "штатный Жуков" советского кинематографа, утверждённый самим маршалом, Михаил Ульянов. Во многом именно его присутствие в кадре и делает фильм похожим на эпопеи Юрия Озерова.На самом деле никакого ввода 5-й гв. ТА в прорыв на сутки раньше не было. 24 января передовые батальоны прорвались на 2-6 км. В 7:46 25 января в наступление перешли основные силы 2-го УкрФ, а в 14:00 пошли в прорыв 20-й и 29-й танковые корпуса (тк) 5-й гв. ТА, которые к исходу дня продвинулись на 18-20 км, выйдя к Капитановке и Тишковке.Чтобы запутать врага генерал Конев приказал своим войскам нанести удар не только севернее Кировограда, но и западнее, и юго-западнее силами 5-й и 7-й гв. армий. Этот момент отмечен в фильме. Командующий группой армий "Юг" генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн ожидал, что 2-й Украинский фронт своё следующее наступление поведёт именно там, и просчитался. В результате подвижные соединения немцев не успели парировать удар в направлении на Звенигородку. Роль немецкого фельдмаршала сыграл литовский актёр Альгимантас Масюлис, который в советских фильмах часто играл каких-нибудь немцев – офицеров вермахта или средневековых рыцарей.Манштейн 26 января уже понял основной замысел советского командования, и приказал стянуть к основанию прорыва 2-го Украинского фронта с двух сторон (и снаружи, и изнутри намечавшегося "котла") подвижные силы. 27 января были нанесены встречные удары, которые также показаны в фильме – вырвавшиеся вперёд танковые корпуса оказались в окружении. Однако за 2,5 года войны советские генералы уже освоили методы своего противника и к подобному развитию событий подготовились. Общевойсковые армии Конева имели глубокое оперативное построение, а у 5-й гв. танковой армии во втором эшелоне находился целый корпус. Кроме того фронт располагал резервами.К ночи на 28 января немцам удалось отрезать вырвавшиеся вперёд танковые корпуса, которые приблизились к Шполе, но как раз в это время Конев бросил в прорыв свой резерв – 5-й гв. Донской казачий кавкорпус генерал-лейтенанта Алексея Селиванова. В результате его атаки Капитановку и Тишковку удалось отбить. Командира одного из полков сыграл выдающийся актёр Анатолий Васильев. Он наиболее известен главными ролями в фильме "Экипаж" и сериале студии "Квартал 95" "Сваты".Огромным плюсом кавалеристов оказалась их высокая проходимость. Из-за начавшихся дождей украинские чернозёмы раскисли, техника разбила дороги, и они превратились в настоящие канавы с грязью, в которой вязли даже танки. А лошади не вязли, и вскоре кавалеристы вышли на тыловые вражеские коммуникации. В фильме показан реальный эпизод, как местные жители помогли фронту, доставляя на плечах снаряды и мины из застрявших в грязи грузовиков. Они Красную армию, как это сейчас пытаются внушить населению укронацистские власти, оккупантами не считали.28 января танки 155-й танковой бригады (тбр) 20-го гв.тк 5-й гв. танковой армии ворвались в Звенигородку. Навстречу им с запада прорвалась 233-я танковая бригада и другие передовые части 6-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Таким образом кольцо было замкнуто – этот момент стал одним из ключевых в фильме.Фронт Ватутина на участке 40-й армии, где наносился главный удар, продвигался в первые дни наступления 26 и 27 января медленно. Однако на удивление успешно развивалось наступление на второстепенном направлении, на участке 27-й армии. Тогда Ватутин решил сформировать на основе 233-й танковой бригады подвижную группу, придав ей полк самоходок, батальон мотострелков и батарею противотанковых пушек. В фильме показано, как генерал отдаёт приказ этой группе на узком участке прорваться в направлении на Лысянку, а оттуда – на Звенигород. Этот замысел полностью удался.Ватутина в "Если враг не сдаётся" сыграл украинский актёр Анатолий Федорович Пазенко. До этого он играл генерала в фильме киностудии Довженко о 1-й Украинской партизанской дивизии им. Ковпака "От Буга до Вислы" (1980), а в 90-м году – в последней советской киноэпопее "Война на западном направлении". В результате эта его роль оказалась в кино самой заметной.Сталина в фильме сыграл Яков Владимирович Трипольский, который изображал его до этого и у Тимофея Левчука в его "Думе о Ковпаке", и в эпопеях Юрия Озерова "Солдаты свободы" (1977) и "Битва за Москву" (1985). Он в самом начале фильма говорит о том, что предстоит освобождать "землю великого Шевченко".Действительно, Корсунь-Шевченковская операция проходила на самых что ни на есть шевченковских местах. Кобзарь родился в селе Моринцы – в 17-ти км от Звенигородки, где встретились танки 1-го и 2-го Украинских фронтов. В процессе проведения операции был освобождён Канев – город, где он похоронен, и посвящённый ему музей. В фильм вошёл эпизод, как командир батальона расписывается в книге отзывов после записи своего предшественника, оставившего город в 41-м году. Кстати, это реальная история. Командира полка, освободившего Канев, играет ныне бандерствующий актёр Владимир Талашко. Его адъютанта изобразил Сергей Иванов.Съёмки велись в районе черкасского села Пологи-Чеботки, которое расположено на Левобережье, то есть в стороне от тех мест, где реально в январе 1944 года проходили бои. Было задействовано много техники: послевоенные БТР-40, изображавшие немецкие бронетранспортёры; чехословацкие бронетранспортеры "Татра" ОТ-810, почти точные копии немецких Sd.Kfz.251; Т-44 хорошо загримированные художниками киностудии под немецкие "Тигры" и плохо под немецкие же Pz.IV. Также снимались Т-34-85, которые в январе 1944 года уже выпускались, но на Корсунь-Шевченковскую операцию они не успели.Любопытная ситуация в фильме с пехотными касками. У немцев встречаются стальные шлемы как времён Второй мировой войны, так и Первой с характерными рожками. Советские же солдаты частично "наряжены" в польские каски довоенного образца Wz.31. Откуда они взялись на Киевской киностудии, сегодня можно только догадываться.Много внимания в фильме уделяется эпизоду с передачей советским командованием ультиматума командиру 11-го армейского корпуса и попавших в Корсунь-Шевченковский "котёл" войск генералу артиллерии Вильгельму Штеммерману. Его в фильме замечательно изобразил выдающийся актёр Валентин Гафт. Немцы ультиматум проигнорировали, а полученную от советского командования передышку использовали для подготовки деблокирующего удара. При обсуждении идеи ультиматума Сталин и озвучивает основную идею фильма, что, как говорят у нас в народе: "Если враг не сдаётся, его уничтожают".Фильм обходит стороной тот факт, что большую часть заблокированных в котле немецких войск Манштейну всё же деблокировать удалось. Они, правда, потеряли около трети своей численности, включая командующего генерала Штеммермана. Он погиб при прорыве, отказавшись улететь из котла на самолёте. Генерал Конев приказал похоронить его с воинскими почестями.Также в котле остались почти все тяжёлые вооружения, плюс враг потерял множество танков при деблокировании. Те подбитые машины, которые ему удалось эвакуировать, уже в марте 2-й Украинский фронт захватил на станции Поташ в марте в процессе проведения последовавшей почти без паузы Уманско-Ботошанской операции. Как раз рассказом о начале её подготовки и заканчивается фильм "Если враг не сдаётся…"В прокате фильм собрал не так много зрителей, всего 7,6 млн. Но его часто потом показывали по телевидению, и любители военного кино до сих пор его помнят и пересматривают. Тем более, что о Корсунь-Шевченковской операции других художественных фильмов больше нет.

https://ukraina.ru/20200617/1028009611.html

https://ukraina.ru/20250106/1059726525.html

https://ukraina.ru/20240812/1048645577.html

ссср

усср

украина

звенигородка

киев

кировоград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, ссср, усср, украина, звенигородка, киев, кировоград, иван конев, красная армия, великая отечественная война, наступление, вермахт, 1944 год, кино, фильм, кинематограф, киностудия им. довженко