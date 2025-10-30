Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Плацдарм ВС РФ на Карантинном острове создает для ВСУ серьезную дилемму, вынуждая командование противника метаться между риском ослабления фронта и угрозой расширения участка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Военный эксперт рассказал про обстановку на острове Карантинный в Херсоне.
"Наши ДРГ туда прекрасно ходят. Украина делает вид, что обстановка полностью под контролем, но эта активность доставляет ей неудобство. Противник не знает, есть ли у нас там более амбициозные планы или мы его просто пугаем такими высадками", — заявил эксперт.
Он описал дилемму, стоящую перед командованием противника. "Если киевский режим перебросит под Херсон пару бригад, это ослабит его в текущих реалиях на других направлениях. А если недооценивать эту угрозу, наше присутствие на Карантинном станет более масштабным и последствия станут еще более серьезными", — пояснил аналитик.
Говоря о самом Херсоне, Рожин указал, почем у ВСУ не смогут превратить город в мощный укрепрайон.
"Противник пытается превратить город в полноценный укрепрайон, но испытывает серьезные проблемы с воровством при строительстве фортификационных сооружений", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на