Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ - 30.10.2025
Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ
Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ
Плацдарм ВС РФ на Карантинном острове создает для ВСУ серьезную дилемму, вынуждая командование противника метаться между риском ослабления фронта и угрозой расширения участка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-10-30T06:00
2025-10-30T06:00
Военный эксперт рассказал про обстановку на острове Карантинный в Херсоне. Он описал дилемму, стоящую перед командованием противника. "Если киевский режим перебросит под Херсон пару бригад, это ослабит его в текущих реалиях на других направлениях. А если недооценивать эту угрозу, наше присутствие на Карантинном станет более масштабным и последствия станут еще более серьезными", — пояснил аналитик.Говоря о самом Херсоне, Рожин указал, почем у ВСУ не смогут превратить город в мощный укрепрайон."Противник пытается превратить город в полноценный укрепрайон, но испытывает серьезные проблемы с воровством при строительстве фортификационных сооружений", — констатировал собеседник издания.
Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ

Плацдарм ВС РФ на Карантинном острове создает для ВСУ серьезную дилемму, вынуждая командование противника метаться между риском ослабления фронта и угрозой расширения участка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Военный эксперт рассказал про обстановку на острове Карантинный в Херсоне.
"Наши ДРГ туда прекрасно ходят. Украина делает вид, что обстановка полностью под контролем, но эта активность доставляет ей неудобство. Противник не знает, есть ли у нас там более амбициозные планы или мы его просто пугаем такими высадками", — заявил эксперт.
Он описал дилемму, стоящую перед командованием противника. "Если киевский режим перебросит под Херсон пару бригад, это ослабит его в текущих реалиях на других направлениях. А если недооценивать эту угрозу, наше присутствие на Карантинном станет более масштабным и последствия станут еще более серьезными", — пояснил аналитик.
Говоря о самом Херсоне, Рожин указал, почем у ВСУ не смогут превратить город в мощный укрепрайон.
"Противник пытается превратить город в полноценный укрепрайон, но испытывает серьезные проблемы с воровством при строительстве фортификационных сооружений", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
28 октября, 19:45
Успешное наступление ВС РФ: штурмовые группы входят в МирноградПродолжается успешное продвижение российских войск на Мирноградском направлении. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 1.5 км, 28 октября
