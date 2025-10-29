https://ukraina.ru/20251029/peremirie-vs-izrail-bt-po-gaze-desyatki-ubitykh-i-ranenykh-1070825878.html

Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых

Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых - 29.10.2025 Украина.ру

Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых

Число жертв ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа возросло до 30 человек, десятки жителей были ранены. Об этом со ссылкой на службу гражданской обороны Газы в ночь на 29 октября передает агентство Франс Пресс

2025-10-29T03:41

2025-10-29T03:41

2025-10-29T03:43

новости

украина.ру

газа

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

сектор газа

обстрелы

перемирие

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058636336_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_550ea8a17f6a4f9763d1440caa3df7f5.jpg

"По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа", — заявил агентству представитель гражданской обороны Махмуд Басаль.28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа. Перед этим офис премьера обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии.ХАМАС обвинили в том, что она вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад. Израиль ожидал останки тех заложников, которые всё ещё находятся в анклаве.В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, палестинская сторона обязалась передать Тель-Авиву все оставшиеся у неё 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15 тел заложников.Кроме того, по заявлению армейского радио "Галей ЦАХАЛ", был нанесён артиллерийский удар по ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Это якобы был ответ на обстрел военных со стороны бойцов палестинского движения.Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках этого соглашения ХАМАС освободило 20 пленных — всех остававшихся в живых узников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.20 октября Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251017/politolog-kargin-mir-na-blizhnem-vostoke-istoricheski-nikogda-ne-byl-dolgim-1070213535.html

газа

израиль

сектор газа

палестина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, газа, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа, обстрелы, перемирие, палестина, палестино-израильский конфликт