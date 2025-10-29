Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых - 29.10.2025 Украина.ру
Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых
Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых - 29.10.2025 Украина.ру
Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых
Число жертв ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа возросло до 30 человек, десятки жителей были ранены. Об этом со ссылкой на службу гражданской обороны Газы в ночь на 29 октября передает агентство Франс Пресс
2025-10-29T03:41
2025-10-29T03:43
"По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа", — заявил агентству представитель гражданской обороны Махмуд Басаль.28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа. Перед этим офис премьера обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии.ХАМАС обвинили в том, что она вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад. Израиль ожидал останки тех заложников, которые всё ещё находятся в анклаве.В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, палестинская сторона обязалась передать Тель-Авиву все оставшиеся у неё 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15 тел заложников.Кроме того, по заявлению армейского радио "Галей ЦАХАЛ", был нанесён артиллерийский удар по ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Это якобы был ответ на обстрел военных со стороны бойцов палестинского движения.Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках этого соглашения ХАМАС освободило 20 пленных — всех остававшихся в живых узников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.20 октября Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Перемирие всё? Израиль бьёт по Газе, десятки убитых и раненых

03:41 29.10.2025 (обновлено: 03:43 29.10.2025)
 
Число жертв ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа возросло до 30 человек, десятки жителей были ранены. Об этом со ссылкой на службу гражданской обороны Газы в ночь на 29 октября передает агентство Франс Пресс
"По меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа", — заявил агентству представитель гражданской обороны Махмуд Басаль.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа. Перед этим офис премьера обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии.
ХАМАС обвинили в том, что она вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад. Израиль ожидал останки тех заложников, которые всё ещё находятся в анклаве.
В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, палестинская сторона обязалась передать Тель-Авиву все оставшиеся у неё 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15 тел заложников.
Кроме того, по заявлению армейского радио "Галей ЦАХАЛ", был нанесён артиллерийский удар по ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Это якобы был ответ на обстрел военных со стороны бойцов палестинского движения.
Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках этого соглашения ХАМАС освободило 20 пленных — всех остававшихся в живых узников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.
20 октября Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.
17 октября, 05:20
17 октября, 05:20
Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"Заявление Дональда Трампа о заключении мира на Ближнем Востоке лишено смысла, а объявленное перемирие не является долгосрочным миром, поскольку не решена ключевая проблема демилитаризации ХАМАС и никто не готов ее решать Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
