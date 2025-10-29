Перехвачены признания ВСУ в пытках и убийствах - 29.10.2025 Украина.ру
Перехвачены признания ВСУ в пытках и убийствах
Радиоперехват с признаниями в совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ стал достоянием общественности. Об этом сообщают российские СМИ.
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области убили мирного жителя, еще одного пытали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиоперехваты. Украинский солдат сообщил своему командиру с позывным "Гидра" об инциденте с тремя мирными жителями в Харьковской области, пишет lenta.ru. Солдат получил приказ отнять у них телефоны и позже доложил, что с ними произошло. "Бондарь Анна Сергеевна, их дом развалило. И второй — Бондаренко Максим Владимирович 17 июля 1989 года рождения. А третий, похоже я его завалил. Получается, один — 200-й, и один — 300-й. У него нога — пятку разбили ему и ляжку [пытали], и женщина", — сообщил украинский военнослужащий.Ранее СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Перехвачены признания ВСУ в пытках и убийствах

08:58 29.10.2025
 
Радиоперехват с признаниями в совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ стал достоянием общественности. Об этом сообщают российские СМИ.
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области убили мирного жителя, еще одного пытали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиоперехваты.
Украинский солдат сообщил своему командиру с позывным "Гидра" об инциденте с тремя мирными жителями в Харьковской области, пишет lenta.ru. Солдат получил приказ отнять у них телефоны и позже доложил, что с ними произошло.
"Бондарь Анна Сергеевна, их дом развалило. И второй — Бондаренко Максим Владимирович 17 июля 1989 года рождения. А третий, похоже я его завалил. Получается, один — 200-й, и один — 300-й. У него нога — пятку разбили ему и ляжку [пытали], и женщина", — сообщил украинский военнослужащий.
Ранее СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния