Перехвачены признания ВСУ в пытках и убийствах

Радиоперехват с признаниями в совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ стал достоянием общественности. Об этом сообщают российские СМИ.

2025-10-29T08:58

2025-10-29T08:58

2025-10-29T08:58

новости

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

сво

новости сво россия

новости сво

всу

военные преступления

мирные жители

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067097656_0:14:276:169_1920x0_80_0_0_3c2f7dd493644980d74a7f2c3a1b761b.jpg

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области убили мирного жителя, еще одного пытали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиоперехваты. Украинский солдат сообщил своему командиру с позывным "Гидра" об инциденте с тремя мирными жителями в Харьковской области, пишет lenta.ru. Солдат получил приказ отнять у них телефоны и позже доложил, что с ними произошло. "Бондарь Анна Сергеевна, их дом развалило. И второй — Бондаренко Максим Владимирович 17 июля 1989 года рождения. А третий, похоже я его завалил. Получается, один — 200-й, и один — 300-й. У него нога — пятку разбили ему и ляжку [пытали], и женщина", — сообщил украинский военнослужащий.Ранее СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

донбасс

Новости

новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сво, новости сво россия, новости сво, всу, военные преступления, мирные жители, донбасс, новые регионы