Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО - 29.10.2025
Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО
Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО - 29.10.2025 Украина.ру
Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО
Разговоры о вступлении Украины в Евросоюз остаются не более чем декларацией, так как этот процесс блокируется рядом стран-участниц, тогда как для России этот вопрос всегда имел важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-29T05:20
2025-10-29T05:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039411121_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_2230d6ec5a68648cee725b763eb6232e.jpg
Издание Politico ранее сообщало, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "более сговорчивыми".Он подчеркнул, что вступление в Украины ЕС имело для Москвы стратегические последствия. "Потом вступление в Европейский Союз практически неизбежно влекло за собой вступление в НАТО. Как правило, это была одна дорожка", — указал эксперт.Кроме того, добавил Ищенко, Евросоюз в любом случае заявлял о том, что необходимо защищать своих членов. "Таким образом военно-политическую нагрузку это вступление тоже несло, не только чисто экономическую. Поэтому России никогда не было все равно", — пояснил политолог.Что касается текущей ситуации, то Ищенко назвал дискуссии о членстве Украины в ЕС малозначимыми. "Сейчас хотят принять, хотеть невредно, пусть хотят. Только при чем здесь Орбан? Орбан блокирует вступление Украины в Европейский Союз по вполне понятным причинам. Потому что Венгрия обещала блокировать до тех пор, пока Украина не перестанет терроризировать венгров украинской мовой", — подытожил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20251002/1069487418.html
Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО

05:20 29.10.2025
 
Разговоры о вступлении Украины в Евросоюз остаются не более чем декларацией, так как этот процесс блокируется рядом стран-участниц, тогда как для России этот вопрос всегда имел важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Издание Politico ранее сообщало, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "более сговорчивыми".
"России совсем все равно не было [вступит ли Украина в Евросоюз], потому что это означало разрыв экономических связей", — заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что вступление в Украины ЕС имело для Москвы стратегические последствия. "Потом вступление в Европейский Союз практически неизбежно влекло за собой вступление в НАТО. Как правило, это была одна дорожка", — указал эксперт.
Кроме того, добавил Ищенко, Евросоюз в любом случае заявлял о том, что необходимо защищать своих членов. "Таким образом военно-политическую нагрузку это вступление тоже несло, не только чисто экономическую. Поэтому России никогда не было все равно", — пояснил политолог.
Что касается текущей ситуации, то Ищенко назвал дискуссии о членстве Украины в ЕС малозначимыми. "Сейчас хотят принять, хотеть невредно, пусть хотят. Только при чем здесь Орбан? Орбан блокирует вступление Украины в Европейский Союз по вполне понятным причинам. Потому что Венгрия обещала блокировать до тех пор, пока Украина не перестанет терроризировать венгров украинской мовой", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "ЕС не в состоянии финансировать "то, что останется от Украины" - Орбан" на сайте Украина.ру.
2 октября, 01:34
Евросоюз готовит вступление Украины в ЕС — глава ЕвросоветаВ Евросоюзе выполняют свои обязательства перед Украиной — занимаются подготовкой её вступления в состав ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене. Об этом в ночь на 2 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Лента новостейМолния