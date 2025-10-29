https://ukraina.ru/20251029/odna-dorozhka-ischenko-o-tom-pochemu-vstuplenie-ukrainy-v-es-neizbezhno-povlechet-vstuplenie-v-nato-1070788204.html

Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО

Разговоры о вступлении Украины в Евросоюз остаются не более чем декларацией, так как этот процесс блокируется рядом стран-участниц, тогда как для России этот вопрос всегда имел важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Издание Politico ранее сообщало, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "более сговорчивыми".Он подчеркнул, что вступление в Украины ЕС имело для Москвы стратегические последствия. "Потом вступление в Европейский Союз практически неизбежно влекло за собой вступление в НАТО. Как правило, это была одна дорожка", — указал эксперт.Кроме того, добавил Ищенко, Евросоюз в любом случае заявлял о том, что необходимо защищать своих членов. "Таким образом военно-политическую нагрузку это вступление тоже несло, не только чисто экономическую. Поэтому России никогда не было все равно", — пояснил политолог.Что касается текущей ситуации, то Ищенко назвал дискуссии о членстве Украины в ЕС малозначимыми. "Сейчас хотят принять, хотеть невредно, пусть хотят. Только при чем здесь Орбан? Орбан блокирует вступление Украины в Европейский Союз по вполне понятным причинам. Потому что Венгрия обещала блокировать до тех пор, пока Украина не перестанет терроризировать венгров украинской мовой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "ЕС не в состоянии финансировать "то, что останется от Украины" - Орбан" на сайте Украина.ру.

