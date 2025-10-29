https://ukraina.ru/20251029/mitropolita-arseniya-posle-osvobozhdeniya-iz-sizo-zabrala-sbu-1070831339.html

Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ

СБУ забрала сразу же после освобождения из СИЗО настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения. Об этом сообщаил Союз православных журналистов.

Митрополит Арсений находился в заключении с 25 апреля 2024 года в следственном изоляторе Днепра (переименованного после госпереворота Днепропетровска). В связи с ухудшающимся состоянием здоровья 30 сентября 2025 года священника доставили в городскую больницу для обследования сердца и сосудов, а также осмотра кардиологом и аритмологом. Врач-аритмолог констатировала необходимость операции на сердце. Врачи рекомендовали пройти комплексную проверку у специалистов других профилей.Адвокаты добились, чтобы митрополита Арсения выпустили из СИЗО под крупный денежный залог. 28 октября около полудня владыка вышел из изолятора после внесения залога. Митрополит Арсений нуждался в срочной операции на сердце и должен был направиться в больницу."Однако сразу после выхода его встретили представители Службы безопасности Украины. По имеющейся информации, силовики предъявили владыке подозрение, врученное еще три недели назад, и увезли его в здание СБУ. Там митрополита удерживают до сих пор, объясняя свои действия необходимостью "установить все обстоятельства дела", - сообщил СПЖ.Сотрудники СБУ заявили, что могут удерживать архиерея в течение 72 часов. Также на эту тему: Новая глава Минкульта Украины решила продолжать нападки на УПЦ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

