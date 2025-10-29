https://ukraina.ru/20251029/oruzhie-sudnogo-dnya-chto-izvestno-o-poseydone-ispytaniya-kotorogo-podtverdil-putin-1070853659.html

"Оружие Судного дня": что известно о "Посейдоне", испытания которого подтвердил Путин

Президент России Владимир Путин официально подтвердил успешное проведение испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон" — оружия, не имеющего аналогов в мире. Об этом 29 октября передаёт официальный сайт Кремля

В своем выступлении президент подчеркнул беспрецедентные характеристики разработки, которые способны изменить стратегический баланс сил. Выступая перед журналистами, глава государства сделал акцент на двух ключевых моментах: мощности и уникальности разработки. "Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат"", — заявил Путин. Ракета "Сармат" сама по себе является одним из самых мощных когда-либо созданных ядерных средств доставки, она способна нести до 10-15 боеголовок. Заявление о превосходстве "Посейдона" указывает на мегатонный класс его боевой части. "Такого в мире нет", — констатировал президент, отметив, что испытания являются огромным успехом для России. Кроме того, Путин провел параллель с другой инновационной разработкой — крылатой ракетой неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой (ЯСУ). Он отметил, что технологии, созданные для этих комплексов, находят гражданское применение, в частности, в лунной и других космических программах. Что такое "Посейдон"? "Посейдон" (в западных источниках известен как "Kanyon" или "Status-6") — это автономный, необитаемый подводный аппарат, приводимый в движение компактной ядерной энергетической установкой. Фактически, это подводный дрон-торпеда гигантских размеров (по оценкам, длина около 20-24 метров, диаметр около 1,6-2 метров). Ключевые характеристики, известные из открытых источников: Неограниченная дальность: Благодаря ядерному реактору, аппарат может неделями и месяцами находиться в автономном плавании, следуя заданному маршруту и ожидая команды на применение. Глубоководность: Способен погружаться на экстремальные глубины (до 1000 метров и более), что делает его практически недосягаемым для существующих систем противолодочной обороны. Сверхвысокая скорость: По разным данным, может развивать скорость свыше 100 узлов (около 185 км/ч) под водой, что также крайне затрудняет перехват. Две основные миссии:Удар по прибрежным целям: Оснащен мегатонной термоядерной боевой частью. Взрыв такой мощности у побережья способен вызвать искусственное цунами высотой до десятков метров, которое смоет прибрежную инфраструктуру и города, а также создаст зону радиоактивного заражения на огромной территории. Поражение авианосных групп: Может быть нацелен на уничтожение корабельных соединений, против которых даже самая мощная торпеда бессильна из-за систем ПРО и ПВО. "Посейдон" создает для потенциального противника проблему, не имеющую решения в обозримом будущем. Традиционная архитектура ПРО, включая наземные перехватчики и корабельные системы, бессильна против угрозы, движущейся на огромной глубине с невероятной скоростью. Длительное автономное дежурство делает его местоположение неизвестным, что создает постоянную угрозу. Удар такого оружия носит не точечный, а континентальный характер, делая бессмысленной даже попытку первого обезоруживающего удара. Испытания "Посейдона", о которых сообщил Владимир Путин, подтверждают, что Россия переводит этот проект из стадии разработки в стадию развертывания. По данным Пентагона, носителями для этих аппаратов должны стать новейшие атомные подводные лодки проекта 09851 "Хабаровск" и проекта 09852 "Белгород", которые уже проходят испытания. Таким образом, "Посейдон" становится одним из ключевых элементов российской доктрины ядерного сдерживания в новую эпоху.Хроника новостей к этому часу в материале Сговор за океаном, запасной парашют Зеленского, надёжный щит Родины. Хроника событий на 13:00 29 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

