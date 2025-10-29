https://ukraina.ru/20251029/sgovor-za-okeanom-zapasnoy-parashyut-zelenskogo-nadzhnyy-schit-rodiny-khronika-sobytiy-na-1300-29-oktyabrya-1070841468.html

Сговор за океаном, запасной парашют Зеленского, надёжный щит Родины. Хроника событий на 13:00 29 октября

Пока кукловоды из Вашингтона наращивают финансирование киевского режима, пытаясь втянуть в свою игру даже Китай, на самой Украине царит хаос. В то же время Россия демонстрирует устойчивость: надежная система ПВО и спецслужбы защищают страну от угроз, а армия уверенно продвигается вперед, выполняя поставленные задачи

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке союзники Киева не оставляют попыток затянуть кровопролитный конфликт на Украине. Как сообщают западные СМИ, США планируют масштабную операцию по переброске вооружений, призванную создать видимость солидарности европейских союзников.По заявлению постпреда США при НАТО, Вашингтон в ближайшее время передаст европейским странам-сателлитам оружие на 2 миллиарда долларов для его последующей отправки киевскому режиму. Этот маневр преследует две цели: обойти возможное общественное недовольство в самих Штатах и создать информационный повод о "единстве Запада". Однако настоящий сговор раскрывается в планах на следующий год: по словам американского представителя, теперь уже Европа напрямую будет оплачивать поставки смертоносного груза из США на астрономическую сумму в 16 миллиардов долларов.Двойные стандарты в действииПараллельно администрация Трампа демонстрирует аналогичный подход к урегулированию на Ближнем Востоке. Президент США в одностороннем порядке поддержал "право" Израиля наносить удары по сектору Газа, назвав их "ответными". Такая позиция, игнорирующая гибель десятков мирных палестинцев, в том числе в лагерях беженцев, развязывает руки израильским властям для дальнейшей эскалации, ставя под удар любые переговорные процессы."Сделка века"Не оставляет Вашингтон и попыток втянуть в свою антироссийскую политику Китай. Сообщается, что США рассматривают возможность частичного снижения пошлин на китайские товары в обмен на ужесточение Пекином контроля над поставками химикатов. По мнению экспертов, это является элементом сделки, целью которой является усиление давления на Китай с целью заставить Пекин сократить поддержку России. Предстоящая встреча Трампа и Си Цзиньпина, судя по всему, будет посвящена именно этим вопросам, где американская сторона в свойственной ей манере будет пытаться торговаться и шантажировать."Элита" в бегах: Зеленский покупает ранчо в США за $80 млнВ то время как простые украинцы страдают от последствий конфликта, глава киевского режима Владимир Зеленский обеспечил себе "запасной аэродром". По данным американских СМИ, компания Davegra Ltd, принадлежащая Зеленскому и зарегистрированная в офшорной зоне на Кипре, приобрела гигантское ранчо в американском штате Вайоминг. Сделка на сумму 80 миллионов долларов была проведена 24 октября, всего через неделю после визита Зеленского в США. Приобретенный участок земли площадью 3700 квадратных километров в четыре раза превышает размер Нью-Йорка. Это говорит о настоящих приоритетах киевского лидера: пока он призывает соотечественников к жертвам, сам он и его окружение готовятся к комфортному изгнанию на Запад, входя в десятку крупнейших частных землевладельцев США.Бывший мэр Одессы под подозрением после гибели людейОбострилась ситуация в Одессе, где бывшему мэру Геннадию Труханову, ранее лишённому гражданства Украины, вручили подозрение в служебной халатности. По версии следствия, его бездействие привело к масштабному наводнению, в результате которого погибли 10 человек."Завтраки" от командования: Солдат 80-й бригады не меняют на позициях 4 месяцаНа фронте царит не менее мрачная картина. В то время как руководство страны скупает недвижимость за океаном, рядовые военнослужащие брошены на произвол судьбы. Солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады пожаловался, что его подразделение не видело ротации уже 112 дней. Командование месяцами "кормит бойцов завтраками", постоянно откладывая смену и оставляя их на изматывающих позициях.При этом ресурсы используются с предельной жестокостью: вместо того, чтобы дать обескровленным частям передохнуть, их перебрасывают на новые, еще более опасные направления. Так, один из батальонов этой же бригады после тяжелых боев был без отдыха передислоцирован на Красноармейское направление, где ситуация продолжает оставаться критической.Россия стоит на страже: ПВО и ФСБ пресекают попытки украинского террораВ ночь на 29 октября российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, нейтрализовав массированную атаку украинских беспилотников. Всего было уничтожено 100 вражеских дронов над различными регионами страны.Наиболее интенсивный налет был отражен на подступах к Брянской области, где расчеты ПВО сбили 46 беспилотников. Силы воздушной обороны надежно прикрыли и другие регионы: над Калужской областью уничтожено 12 дронов, над Белгородской – 8, над Краснодарским краем – 7. Над Московским регионом, включая 4 БПЛА, летевших в сторону столицы, было нейтрализовано 6 целей. Также удары были отражены в небе над Орловской, Ульяновской, Курской, Смоленской и Тульской областями, Крымом, Марий Эл и Ставропольским краем.Героизм без грифа "секретно": ФСБ предотвратило теракт на транспортеПока российские военные очищают небо от вражеских дронов, сотрудники Федеральной службы безопасности действуют на земле. На территории Ставропольского края был задержан агент украинских спецслужб, гражданин России 1979 года рождения. По информации ЦОС ФСБ, 45-летний житель Георгиевска по собственной инициативе вышел на представителя террористической организации, подконтрольной Киеву.Преступник успел провести видеосъемку железнодорожного моста в Георгиевске, который планировал взорвать. Для этого он уже закупил компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Благодаря профессиональным действиям офицеров ФСБ, диверсанта задержали в тот момент, когда он изучал место для будущего теракта. Его действия квалифицированы как государственная измена.Фронтовая сводка: Российская армия занимает новые позицииНа фронте Вооруженные Силы России продолжают методичное выдавливание противника с занимаемых позиций, демонстрируя тактические успехи на различных направлениях.🟥 На Харьковском направлении: российские войска ведут штурмовые действия в западной части Волчанска. Сохраняется угроза подтопления позиций ВСУ из-за поврежденной ими же дамбы Белгородского водохранилища.🟥 На Купянско-Лиманском направлении: продолжаются интенсивные бои. ВС РФ расширили контроль территории южнее Степовой Новосёловки, идут бои в районе Новоселовки и в направлении Лимана.🟥 На Северском направлении: российские войска давят на противника с севера и юга в направлении Северска, продолжаются встречные бои. Зафиксированы тактические успехи в окрестностях Дроновки, Серебрянки и Рудника.🟥 На Покровском направлении: отмечены интенсивные боестолкновения на северных, восточных и южных окраинах Мирнограда, а также в различных частях Покровска. ВС РФ давят в направлении Шахово и Владимировки, имея тактические успехи.🟥 На других направлениях: российская армия продвинулась западнее Молодецкого на Новопавловском направлении и расширила контроль в северной части Новониколаевки на Запорожском.Системная работа армии и спецслужб позволяет России успешно противостоять гибридной войне, которую ведет против страны коллективный Запад и киевский режим.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

