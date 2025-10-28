https://ukraina.ru/20251028/krylya-pobedy-instruktory-bars-sarmat-o-tom-kak-gotovyat-bespilotchikov-na-zaporozhskom-fronte---1070782460.html
Крылья победы: инструкторы "БАРС-Сармат" о том, как готовят беспилотчиков на Запорожском фронте
Современная война требует изучения новых профессий. Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Запорожской области, побывал в...
Современная война требует изучения новых профессий. Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Запорожской области, побывал в Центре специального назначения беспилотных систем "БАРС-Сармат", где пообщался с инструкторами учебного центра ЦСН "БАРС-Сармат" с позывными "Волк" и "Борода". Бойцы рассказали о профессии оператора БПЛА и процессе обучения новобранцев: 00:35 – Как попал на фронт; 02:08 – О войне Украины с Донбассом; 03:53 – О квалификации в беспилотной авиации; 06:06 – О знакомстве с FPV-дронами; 06:58 – Модернизация беспилотной авиации; 08:06 – Перспективы развития БПЛА; 09:10 – Сроки обучения работе с БПЛА; 11:04 – О процессе обучения пилотов; 13:13 – Фактор физической подготовки в управлении БПЛА; 18:15 – О дружбе и поддержке на фронте; 18:50 – Про увлечения и жизнь после войны.
