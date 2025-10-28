Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/delo-o-khischenii-u-boytsov-svo-v-sheremetevo-poluchilo-razvitie-1070774314.html
Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие
Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие - 28.10.2025 Украина.ру
Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие
Уголовное дело в отношении так называемых "попрошаек" в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" выделят в отдельное производство. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 октября сообщает РИА Новости
2025-10-28T03:26
2025-10-28T03:26
новости
украина.ру
россия
сво
бойцы
военнослужащий
мвд
суд
москва
шереметьево
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/21/1018002102_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0bd2ed78941fa85f1ebc803624a6e7b.jpg
"Уголовное дело будут выделять в отдельное производство для направления в суд", — приводит агентство слова источника.Он также уточнил, что в числе "попрошаек" были арестованы две сестры и их мать.К настоящему времени по данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путём совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.В материалах отмечается, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции в качестве жертв.Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, которым изначально предлагались пассажирские перевозки за адекватные деньги. В конце поездки сумма радикально менялась — одна или две тысячи рублей могли превратиться в 40, 90 тысяч и более. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием.Одному бойцу соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.Сумма выявленного к настоящему моменту ущерба по делу составляет более четырёх миллионов рублей.Ранее сообщалось, что по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" арестовано более 30 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/ischenko-o-tselyakh-rossii-na-ukraine-kontrol-nad-predpolem-protiv-zamorozki-ot-ssha-1070761821.html
россия
москва
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/21/1018002102_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_7e5ce8cbb5693483e4cf58bd3d8ab59a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, сво, бойцы, военнослужащий, мвд, суд, москва, шереметьево, аэропорт, такси, мошенники, мошенничество, грабители, преступления
Новости, Украина.ру, Россия, СВО, бойцы, военнослужащий, МВД, Суд, Москва, Шереметьево, аэропорт, такси, мошенники, мошенничество, грабители, преступления

Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие

03:26 28.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Уголовное дело в отношении так называемых "попрошаек" в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" выделят в отдельное производство. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 октября сообщает РИА Новости
"Уголовное дело будут выделять в отдельное производство для направления в суд", — приводит агентство слова источника.
Он также уточнил, что в числе "попрошаек" были арестованы две сестры и их мать.
К настоящему времени по данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путём совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В материалах отмечается, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции в качестве жертв.
Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, которым изначально предлагались пассажирские перевозки за адекватные деньги. В конце поездки сумма радикально менялась — одна или две тысячи рублей могли превратиться в 40, 90 тысяч и более. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием.
Одному бойцу соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма выявленного к настоящему моменту ущерба по делу составляет более четырёх миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" арестовано более 30 человек.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
04:50
Ищенко о целях России на Украине: "Контроль над предпольем" против "заморозки" от СШАКоренное различие в подходах Москвы и Вашингтона к урегулированию кризиса на Украине делает достижение договоренностей в ближайшее время невозможным, поскольку стороны исходят из взаимоисключающих интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияСВОбойцывоеннослужащийМВДСудМоскваШереметьевоаэропорттаксимошенникимошенничествограбителипреступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:25"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
04:20Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
04:10"Снаряд уходит на 20 километров в сторону": эксперт о методах, позволяющих "гасить" высокоточное оружие
04:01Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
04:00Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"
03:45Премьер-министр Японии сообщит Трампу приятную новость
03:26Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие
02:55Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США
02:14Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
01:55Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:22Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
00:51Ядерная сделка с США, пилоты F-16 и бои за Красноармейск. Краткие новости за 27 октября
00:06Прорывной рывок: российские войска усиливают наступление на Гуляйпольском направлении
00:02Новая глава Минкульта Украины решила продолжать нападки на УПЦ
00:00Стальное наступление: российские войска наращивают давление на всех направлениях фронта
23:41Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"
23:38Туск и международное право
23:26Словакия отказывается финансировать Киев
23:10Россия подтверждает соответствие испытаний "Буревестника". Главные новости к этому часу
23:04Украина оказалась в демографическом тупике, где каждое новое решение лишь ускоряет негативные процессы
Лента новостейМолния