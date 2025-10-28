https://ukraina.ru/20251028/delo-o-khischenii-u-boytsov-svo-v-sheremetevo-poluchilo-razvitie-1070774314.html

Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие

Уголовное дело в отношении так называемых "попрошаек" в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" выделят в отдельное производство. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 октября сообщает РИА Новости

"Уголовное дело будут выделять в отдельное производство для направления в суд", — приводит агентство слова источника.Он также уточнил, что в числе "попрошаек" были арестованы две сестры и их мать.К настоящему времени по данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.По данным следствия, подозреваемые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путём совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.В материалах отмечается, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции в качестве жертв.Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, которым изначально предлагались пассажирские перевозки за адекватные деньги. В конце поездки сумма радикально менялась — одна или две тысячи рублей могли превратиться в 40, 90 тысяч и более. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием.Одному бойцу соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.Сумма выявленного к настоящему моменту ущерба по делу составляет более четырёх миллионов рублей.Ранее сообщалось, что по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" арестовано более 30 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

