"Технологическая проблема": "Фламинго" взлетит не скоро, но расслабляться не надо

Власти Украины признали, что с широко разрекламированной дальнобойной ракетой "Фламинго" есть "технологические проблемы". В то же время это не мешает ВСУ снова атаковать российскую территорию. Один из последних крупных ударов был нанесен на днях по дамбе в Белгороде

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070442159_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_0409caf609d06f9ca2365c200e3f60f0.jpg

Без "Томагавков", но с "Фламинго"Вот уже какой год украинские власти пытаются спекулировать на теме возможных ударов в глубину российской территории.Во второй половине 2024 года ВСУ предприняли несколько атак приграничных областей РФ при помощи американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow c дальностью полета в двести с лишним километров. Что было потом – хорошо известно: испытание "Орешника" по заводу "Южмаш", возвращение в Белый дом Дональда Трампа, после чего тема сама собой затихла.Ренессанс разговоров о предоставлении Украине "дальнобоя" случился с месяц назад, когда в Вашингтоне подтвердили, что Киев просит у Соединенных Штатов ракеты "Томагавк" и в Белом доме такую идею с ходу не отвергают.Потом все же вопрос с повестки дня сняли, но сама идея бить по российским тылам так понравилась Владимиру Зеленскому, что на свет родился проект "Фламинго" - украинской дальнобойной ракеты.Британский прародитель "чудо-ракеты"Всем известно расхожее словосочетание "чудо-оружие", в случае "Фламинго" эта ракета действительно должна была стать чудом. Как иначе охарактеризовать то, что с момента первых набросков до испытания этой ракеты прошло рекордно мало времени – всего 9 месяцев. Обычно подобное вооружение разрабатывается и испытывается годами, а то и десятилетиями, однако в данном случае все получилось иначе.Заявленные характеристики ракеты – дальность полета 3 тыс. км, вес боевой части – 1 т.Планы озвучивались грандиозные. В конце августа через СМИ были распространены кадры, на которых якобы был запечатлен испытательный пуск "Фламинго" в Черном море, тогда же власти объявили, что к концу года таких ракет на секретных объектах, разбросанных по территории Украины, будет производится более 200 в месяц.Уже тогда у каждого мало-мальски вменяемого человека не могли не закрасться сомнения, уж больно подозрительно "Фламинго" напоминает британскую крылатую ракету FP-5, которую представили в феврале этого года на выставке вооружений в ОАЭ.Такая схожесть, впрочем, объясняет столь быструю разработку "Фламинго", которая является в лучшем случае аналогом, а в худшем – банальной копией британской ракеты, которую сами британцы украинцам и передали.Ракета от "Фламиндича"Второй сомнительный момент во всей истории с "Фламинго" - это компания, которая ее разработала. Fire Point выскочила на украинский оружейный рынок как черт из табакерки лишь два года назад. За это время эта контора стала одним из крупнейший подрядчиков минобороны с контрактами на миллиарды гривен.Изначально Fire Point занималась беспилотниками. Из заложенных на БПЛА 43 млрд гривен в бюджете прошлого года 13 млрд ушли именно этой фирме. За год ее доход вырос с 4 млн до 100 млн долларов.Fire Point с легкостью переключилась на дальнобойные ракеты, результатом чего и появилась "Фламинго".Секрет успеха оказался прост. Выяснилось, что к компании может иметь отношение один из ближайших бизнес-партнеров Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является совладельцем "Квартала 95". После новостей про ракету в местной прессе его даже нарекли "Фламиндичем". Из этого стало понятно, откуда растут ноги такой агрессивной пиар-кампании вокруг "Фламинго", к которой подключили даже первых лиц страны."Fire Point возникла из той же украинской кино- и телевизионной индустрии, в которой работал Зеленский, бывший комик, до избрания президентом в 2019 году. Компания по поиску локаций, возглавляемая владельцем Fire Point, участвовала в подборе локаций для романтической комедии 2016 года с Зеленским "8 лучших свиданий", - пишет газета The New York Times.Персоной Миндича заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро Украины, после чего последовала скоротечная, но драматическая история с отмененными, а затем восстановленными полномочиями контролируемых Западом украинских антикоррупционных органов.Вся эта катавасия предприимчивых дельцов из Fire Point никак не смутила, они продолжили кормить заказчиков и общество сказками о "Фламинго", получая из бюджета причитающиеся им по контрактам суммы.Им снова нужны деньгиСтоль искусно надутый мыльный пузырь рано или поздно должен был лопнуть. Это и происходит сейчас на наших глазах. Соответствующий прогрев аудитории уже делает Зеленский.По его словам, есть проблемы и с финансированием от партнеров, которые, надо полагать, не хотят больше вкладываться в эту аферу, но украинские власти обещают превозмочь все трудности, найти деньги и наклепать ракет в анонсированном ранее количестве.Технологическую проблему могут не решить, финансирование могут так и не найти, что поставит на проекте крест. Все к этому и идет. А пока – больше денег, дайте Украине больше денег на "Фламинго"!На прошлой неделе чехи собрали 12,5 млн крон (47,3 млн рублей) на одну ракету "Фламинго". Средства собирали через пожертвования и уложились за двое суток. Автором идеи стала инициатива под название Darek pro Putina ("Подарок для Путина"). Участники этого объединения сами позвонили в Fire Point, те с готовностью выкатили им цену, после чего начался сбор.Эту ракету (если ее все-таки когда-нибудь изготовят) назовут DANA1 в честь недавно отошедшей в мир иной экс-главы Госуправления по ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой, которая поддерживала Украину.Что ж, покуда есть такие чехи, украинские коррупционеры могут не беспокоиться за наполнение своего кармана.Атака на дамбу в БелгородеСитуация с "Фламинго", несмотря на всю ее анекдотичность, не означает, что ВСУ не станут наносить удары по объектам в России. Напротив, киевский режим не раз демонстрировал, что будет бить всюду, куда сможет дотянуться.Еще одной иллюстрацией к этому стали несколько атак по плотине Белгородского водохранилища, произошедшие на прошлой неделе. Власти региона подтвердили, что дамба получила повреждения и есть угроза для нескольких населенных пунктов, в которых проживают сотни человек. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ситуация остается стабильной, но есть риск разрушений при повторных ударах.Ответственность за удары взял на себя командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди."Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем", - написал он у себя в соцсетях.Также есть версия, что удар был комбинированный: дроны плюс американская РСЗО HIMARS.По мнению экспертов, разрушение белгородской дамбы должно осложнить наступление российских военных в соседней Харьковской области, буквально затопить их позиции.Расчет командования ВСУ понятен, однако это не снимает вопроса, что атакуется сугубо гражданский объект, в результате чего могут пострадать мирные населенные пункты и их жители. Такие тонкости украинскую военную и политическую верхушку никогда не беспокоили. Достаточно вспомнить удар армии Украины по плотине Каховской ГЭС, который привел к гуманитарной катастрофе.С "Фламинго" или без, правящий на Украине режим остается угрозой для России.О конфликте Офиса президента и известного волонтера Юрия Касьянова из-за ракеты "Фламинго" - в материале издания Украина.ру Розовый "Фламинго" - дитя отката: что не поделили Зеленский и Касьянов.

