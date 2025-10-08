https://ukraina.ru/20251008/rozovyy-flamingo---ditya-otkata-chto-ne-podelili-zelenskiy-i-kasyanov-1069815644.html

Розовый "Фламинго" - дитя отката: что не поделили Зеленский и Касьянов

На Украине – очередная свара. На этот раз друг с другом грызутся Офис президента и волонтер-военный Юрий Касьянов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067313444_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_33e96bec64aeb2403598dd057f72e63d.jpg

"Ситуация критическая, фронт сыпется, воевать некому"Касьянов – участник Евромайдана, который в 2014-2015 гг. ошивался возле украинской армии под личиной волонтера, сколотив под это дело организацию "Армия SOS". Затем он отпочковался от этой структуры и создал так называемое общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Матрица технологий".Спустя несколько лет эта компания приказала долго жить, а вместо нее Касьянов создал новый проект по разработке дронов под названием A.Drones.После начала СВО хлопотами Касьянова появилась рота беспилотных систем при 10-м мобильном отряде Госпогранслужбы Украины."С июля 2014-го мы применяем дроны на войне. Сами конструируем, производим. Первые четыре месяца большой войны воевали как добровольцы, затем – в составе ГУР. Наши 80 человек – это золотой фонд, лучшие инженеры и конструкторы, программисты и электронщики, операторы дронов и аналитики", - говорил Касьянов.Сам же создатель подразделения резко превратился в правдоруба и медийного борца за справедливость. На его счету несколько весьма критических высказываний в адрес украинского руководства и лично Владимира Зеленского."Наш президент, к сожалению, фактически самоустранился от решения военных вопросов. Вакуум власти, которая полагается по Конституции верховному главнокомандующему, заняли соперничающие группировки многочисленных штабов, интриганы и проходимцы. Созданная при президенте Ставка верховного главнокомандующего не работает. Нет жесткой координации всех силовых структур, которые замыкаются прямо на президента, и должны действовать по единому замыслу во имя победы, вместо этого они функционируют по замыслам высокопоставленных клерков Офиса президента. Это, мягко говоря, не одно и то же. Мы плывем по течению войны, теряя каждый день сотни людей и десятки квадратных километров территорий только потому, что всеобщая безответственность в штабах порождает массовую неразбериху на фронте. И никакое новейшее западное оружие не может исправить недостатки в командовании", - заявлял он уже летом 2022 года.В январе этого года он жестко раскритиковал власти за то, что они не могут укомплектовать армию.Пока Касьянов поругивал режим в соцсетях, дела до него особенно никому не было. Все изменилось тогда, когда волонтер начал лаять в сторону компании Fire Point, тем самым затронув финансовые интересы очень больших людей.Fire Point – малоизвестная до недавнего времени украинская шарашкина контора, созданная в 2023 году. Как пишут местные СМИ, компания эта выпускала примитивные и слабые по своим характеристикам дроны, но от государства получала за свои услуги огромные деньги.Если в прошлом году Минобороны Украины заложило в своем бюджете 43 млрд гривен на БПЛА, то более 13 млрд из них ушли именно Fire Point, которая за год нарастила свой доход с 4 млн долларов до 100 млн.В 2025 году эта компания должна получить от властей еще 1 млрд гривен, а также 5 млрд, но уже в евро от Германии.Летом этого года к Fire Point стали присматриваться детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые выяснили, что за этой компанией может стоять близкий к Зеленскому бизнесмен, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который сбежал за границу и из-за которого Зеленский потом неудачно пытался прикрыть НАБУ.Где же сидит измена?Понятно, что как у специалиста по беспилотникам взрывной успех конкурентов вызвал у Касьянова приступ неконтролируемой зависти. Он начал поливать Fire Point помоями и критиковать эту компанию на чем свет стоит.Дошло до того, что в своих нападках он выставил полным идиотом Зеленского, который выдумывает дроны-ракеты. Касьянов рассказал, что никаких дронов-ракет быть не может в природе."И то ли президент Зеленский, то ли [глава Офиса президента Андрей] Ермак — я знаю, что Ермак точно, — они обиделись, что я якобы разоблачил президента", - прокомментировал Касьянов.Особенно волонтеру не понравилось, что компания Fire Point значится создателем и изготовителем украинской ракеты "Фламинго", которая будто бы с нуля была создана и испытана в боевых условиях в рекордно короткие 9 месяцев. По легенде, название это возникло из-за того, что по ошибке опытный образец сделали розового цвета. По другой версии, такое цветовое решение было не случайным и подчеркивало малоизвестный вклад женщин в военные разработки. Так или иначе, эту ракету ранее вовсю нахваливал Зеленский, преподнося ее как чудо украинской инженерной мысли."Так не может быть. И их технический директор Ирина Терех говорила, что якобы они где-то купили тысячи двигателей для этой ракеты АИ-25. Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят", - комментировал Касьянов.Не понравилось ему тогда и то, как прошли испытания "Фламинго"."Боевого применения крылатой ракеты "Фламинго" до сих пор не было […] Запуск трех ракет подряд в сторону Черного моря, который представляют как свидетельство атаки, был просто запуском в сторону Черного моря, без боевых частей и без применения по боевым целям. Спутниковые снимки демонстрируют какие-то повреждения зданий на базе 1 тонну. Повреждения характерны для боеприпаса весом до 50 кг", - утверждал он.Цинизм всей этой истории действительно потрясающий. Дело в том, что эта крылатая ракета подозрительно напоминает британскую ракету FP-5, которую производит совместная с ОАЭ военно-промышленная группа Milanion Group.Даже западные СМИ усомнились, что украинцам оказалось подвластно то, что не могут совершить страны, гораздо более развитые в плане военных технологий."Разработанная так быстро и почти идеально соответствующая оборонным потребностям Украины, ракета кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой", - писал The Economist.Но даже после этого Зеленский и его окружение продолжают на голубом глазу заявлять, что руки прочь от нашего "Фламинго".С этого момента у Касьянова и его подразделения начались проблемы, которые в конечном итоге привели к расформированию его роты и переводе всех, кто в ней служил, в пехоту.Руководитель проекта обвинил во всем Офис президента, Ермака и засобирался протестовать на Майдан, чтобы его "услышал Зеленский"."Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение ликвидировать наше подразделение. Измена сидит на Банковой", - написал он в соцсетях.Тут же по Касьянову был нанесен ответный удар. В качестве медиакиллера выступил недавно демобилизовавшийся из ВСУ журналист Владимир Бойко.Он заявил, что провел расследование и выяснил, что на компанию Касьянова заставляли бесплатно трудиться мобилизованных, на поставках дронов Госпогранслужбе наваривалась двукратная прибыль через зарегистрированную на жену Касьянова фирму, а земля под сборочный цех была оформлена в обход закона.О чем говорит вся эта историяКазус Касьянова – яркое свидетельство той сутолоки, которая сегодня идет на Украине вокруг общей кормушки. Каждая из сторон готова перещеголять конкурентов в напускном патриотизме, воруют "во славу нации" цинично и как в последний раз.Касьяновские выпады в адрес Офиса президента и топ-коррупции – всего лишь обида очередного порождения Майдана, которого в межвидовой борьбе задвинуло более нахрапистое ворьё новой генерации, заматеревшее уже при Зеленском.Если волонтер Касьянов предпочитал зашибать гривну в тиши своего относительно скромного цеха, то в Fire Point стали играть по-крупному, взяли в долю руководство страны и пытаются теперь монополизировать сферу производства и поставок беспилотников.Нам же остается только пожелать чумы на оба этих дома и наблюдать, как будет грызть друг другу глотки вся эта свора.Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.

