"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер
"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер - 26.10.2025 Украина.ру
"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер
Дональд Трамп и его команда не способны реализовать стратегическую программу движения MAGA, для неотменяемой победы сторонникам этой идеологии потребуется более системный лидер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
"Невозможно, имея такую команду и такого президента, выстроить реальную MAGA-стратегию", — заявил эксперт. Он прямо высказал мнение, что "движению MAGA, если оно хочет неотменяемо победить в Штатах, нужен какой-то другой президент".Дробницкий отметил, что более системный лидер в сложившейся обстановке, вероятно, столкнулся бы с серьезными психологическими проблемами. Эксперт добавил, что для эффективного "разрушения планов" оппонентов Трампу иногда необходимо "глотнуть немножечко кислорода из маски, вернувшись в реальность". "Для этого нужно поговорить с Путиным или натолкнуться на жесткое противодействие Китая", — указал Дробницкий."Но факт остается фактом: планы Евроатлантики, глобальной Демпартии, он порушил. К примеру, устроил шатдаун, чтобы не допустить принятие бюджета, в котором есть целый ряд мер, которые ему не нравятся", — резюмировал собеседник издания.
"Невозможно, имея такую команду и такого президента, выстроить реальную MAGA-стратегию", — заявил эксперт. Он прямо высказал мнение, что "движению MAGA, если оно хочет неотменяемо победить в Штатах, нужен какой-то другой президент".
Дробницкий отметил, что более системный лидер в сложившейся обстановке, вероятно, столкнулся бы с серьезными психологическими проблемами.
"С другой стороны более системный президент имел бы уже серьезные психологические проблемы в этой ситуации, но тут есть человек, которому рушить европейские планы весело", — пояснил он.
Эксперт добавил, что для эффективного "разрушения планов" оппонентов Трампу иногда необходимо "глотнуть немножечко кислорода из маски, вернувшись в реальность". "Для этого нужно поговорить с Путиным или натолкнуться на жесткое противодействие Китая", — указал Дробницкий.
"Но факт остается фактом: планы Евроатлантики, глобальной Демпартии, он порушил. К примеру, устроил шатдаун, чтобы не допустить принятие бюджета, в котором есть целый ряд мер, которые ему не нравятся", — резюмировал собеседник издания.