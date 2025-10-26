https://ukraina.ru/20251026/make-america-great-again-politolog-obyasnil-pochemu-maga-nuzhen-bolee-sistemnyy-lider-1070500795.html

"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер

Дональд Трамп и его команда не способны реализовать стратегическую программу движения MAGA, для неотменяемой победы сторонникам этой идеологии потребуется более системный лидер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

"Невозможно, имея такую команду и такого президента, выстроить реальную MAGA-стратегию", — заявил эксперт. Он прямо высказал мнение, что "движению MAGA, если оно хочет неотменяемо победить в Штатах, нужен какой-то другой президент".Дробницкий отметил, что более системный лидер в сложившейся обстановке, вероятно, столкнулся бы с серьезными психологическими проблемами. Эксперт добавил, что для эффективного "разрушения планов" оппонентов Трампу иногда необходимо "глотнуть немножечко кислорода из маски, вернувшись в реальность". "Для этого нужно поговорить с Путиным или натолкнуться на жесткое противодействие Китая", — указал Дробницкий."Но факт остается фактом: планы Евроатлантики, глобальной Демпартии, он порушил. К примеру, устроил шатдаун, чтобы не допустить принятие бюджета, в котором есть целый ряд мер, которые ему не нравятся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в США — Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты на сайте Украина.ру.

