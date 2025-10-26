"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер - 26.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251026/make-america-great-again-politolog-obyasnil-pochemu-maga-nuzhen-bolee-sistemnyy-lider-1070500795.html
"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер
"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер - 26.10.2025 Украина.ру
"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер
Дональд Трамп и его команда не способны реализовать стратегическую программу движения MAGA, для неотменяемой победы сторонникам этой идеологии потребуется более системный лидер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-10-26T04:00
2025-10-26T04:00
новости
сша
украина
дональд трамп
дмитрий дробницкий
владимир путин
украина.ру
ес
европа
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066603636_0:24:1179:687_1920x0_80_0_0_308846834eef6121cb4425e68730bb27.jpg
"Невозможно, имея такую команду и такого президента, выстроить реальную MAGA-стратегию", — заявил эксперт. Он прямо высказал мнение, что "движению MAGA, если оно хочет неотменяемо победить в Штатах, нужен какой-то другой президент".Дробницкий отметил, что более системный лидер в сложившейся обстановке, вероятно, столкнулся бы с серьезными психологическими проблемами. Эксперт добавил, что для эффективного "разрушения планов" оппонентов Трампу иногда необходимо "глотнуть немножечко кислорода из маски, вернувшись в реальность". "Для этого нужно поговорить с Путиным или натолкнуться на жесткое противодействие Китая", — указал Дробницкий."Но факт остается фактом: планы Евроатлантики, глобальной Демпартии, он порушил. К примеру, устроил шатдаун, чтобы не допустить принятие бюджета, в котором есть целый ряд мер, которые ему не нравятся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в США — Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251021/pochemu-u-rossii-teper-razvyazany-ruki-i-kakie-tseli-u-trampa-po-ukraine--kornilov-1070433195.html
сша
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066603636_115:0:1062:710_1920x0_80_0_0_1edca7fbe8396f550143abb7a01b0178.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дональд трамп, дмитрий дробницкий, владимир путин, украина.ру, ес, европа, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС, Европа, международные отношения, Международная политика, аналитики, Аналитика

"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер

04:00 26.10.2025
 
© Украина.руТрамп как архитектор многополярного мира
Трамп как архитектор многополярного мира - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп и его команда не способны реализовать стратегическую программу движения MAGA, для неотменяемой победы сторонникам этой идеологии потребуется более системный лидер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
"Невозможно, имея такую команду и такого президента, выстроить реальную MAGA-стратегию", — заявил эксперт. Он прямо высказал мнение, что "движению MAGA, если оно хочет неотменяемо победить в Штатах, нужен какой-то другой президент".
Дробницкий отметил, что более системный лидер в сложившейся обстановке, вероятно, столкнулся бы с серьезными психологическими проблемами.
"С другой стороны более системный президент имел бы уже серьезные психологические проблемы в этой ситуации, но тут есть человек, которому рушить европейские планы весело", — пояснил он.
Эксперт добавил, что для эффективного "разрушения планов" оппонентов Трампу иногда необходимо "глотнуть немножечко кислорода из маски, вернувшись в реальность". "Для этого нужно поговорить с Путиным или натолкнуться на жесткое противодействие Китая", — указал Дробницкий.
"Но факт остается фактом: планы Евроатлантики, глобальной Демпартии, он порушил. К примеру, устроил шатдаун, чтобы не допустить принятие бюджета, в котором есть целый ряд мер, которые ему не нравятся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в США — Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты на сайте Украина.ру.
21 октября, 15:57
Почему у России теперь развязаны руки и какие цели у Трампа по Украине — Корнилов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ДробницкийВладимир ПутинУкраина.руЕСЕвропамеждународные отношенияМеждународная политикааналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:47В опасности не только российские пенсионеры: как украинцы обманывают и грабят украинцев за рубежом
06:30Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость
06:12"Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине
05:50"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области
05:30"Больше не уходят в самоволку — просто исчезают": Павлив о новой тенденции в рядах ВСУ
05:15"Несмотря на онкологию, соображает неплохо": Сорокин про британский след в истории с "Томагавками"
05:00"Удавка на шее государства": Маркосян о том, почему Трамп подковырнул Зеленского вопросом о туннеле
04:45Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского
04:30"Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по Украине
04:15Ростислав Ищенко о ядерной эйфории: "Общество уверено, что мы-то бахнем, а по нам-то нет"
04:00"Make America Great Again": политолог объяснил, почему MAGA нужен более системный лидер
18:53Военкор Радов: российские войска наступают на ключевых направлениях Донбасса
18:36"Избивали до животного состояния, грозили изнасиловать дочь". Как СБУ избавляется от левой оппозиции
18:32Что отличает Путина от Трампа, а Россию — от США: Ищенко о сложностях в переговорах по Украине
18:25Украина на грани коллапса: оппозиционный канал предрекает скорую финансовую и военную катастрофу
18:09Удары по Киеву: поражены ключевые оборонные заводы Украины
18:04Захарова: шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобождён и уже вылетел в Россию
18:00Пророчество раввина, экстрадиция Наумова. Итоги 25 октября
17:30Арестовано более 30 человек по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево"
17:16Reuters: США обсуждают конфискацию российских активов для помощи Украине
Лента новостейМолния