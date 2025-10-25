"С ним можно иметь дело": политолог сравнил прагматичность Трампа и европейскую бюрократию - 25.10.2025 Украина.ру
В то время как Дональд Трамп является прагматичным политиком, европейские лидеры воспринимают любой диалог между Москвой и Вашингтоном как акт предательства и готовы на все, чтобы его сорвать. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"С ним можно иметь дело. В отличие от европейцев", — заявил политолог, характеризуя президента США Дональда Трампа.Эксперт привел в пример реакцию французского политика: "Вспомните, как отреагировала Марин Ле Пен на первый телефонный разговор Путина и Трампа, которую у нас считают национально ориентированной и не врагом России. Она сказала, что этот телефонный разговор – "предательство Европы". Именно так они все это воспринимают".Шишкин подчеркнул, что такая позиция характерна для всех лидеров ЕС независимо от их политической ориентации. По его словам, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто был прав, предупреждая о готовности европейских лидеров сорвать возможную встречу в Будапеште."Сиярто абсолютно прав. У нас почему-то считают, что есть плохая европейская бюрократия, а есть хорошие национальные европейские государства. Это не так", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.О том, почему лидеры Евросоюза не оставляют попыток втянуть США в геополитические авантюры — в статье Владимира "Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды" на сайте Украина.ру.
В то время как Дональд Трамп является прагматичным политиком, европейские лидеры воспринимают любой диалог между Москвой и Вашингтоном как акт предательства и готовы на все, чтобы его сорвать. Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"С ним можно иметь дело. В отличие от европейцев", — заявил политолог, характеризуя президента США Дональда Трампа.
Эксперт привел в пример реакцию французского политика: "Вспомните, как отреагировала Марин Ле Пен на первый телефонный разговор Путина и Трампа, которую у нас считают национально ориентированной и не врагом России. Она сказала, что этот телефонный разговор – "предательство Европы". Именно так они все это воспринимают".
Шишкин подчеркнул, что такая позиция характерна для всех лидеров ЕС независимо от их политической ориентации. По его словам, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто был прав, предупреждая о готовности европейских лидеров сорвать возможную встречу в Будапеште.
"Сиярто абсолютно прав. У нас почему-то считают, что есть плохая европейская бюрократия, а есть хорошие национальные европейские государства. Это не так", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
О том, почему лидеры Евросоюза не оставляют попыток втянуть США в геополитические авантюры — в статье Владимира "Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды" на сайте Украина.ру.
