Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, заместитель директора исследовательских программ... Украина.ру, 25.10.2025

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа пытается втянуть Россию в большую войну и какие методы и инструменты для это она использует.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

