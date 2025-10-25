Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli - 25.10.2025 Украина.ру
Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli
Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli
Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli

15:14 25.10.2025
 
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа пытается втянуть Россию в большую войну и какие методы и инструменты для это она использует.
Больше материалов по теме:
РоссияЕвропаУкраина.руСусловНовостиЗападВидео
 
Лента новостейМолния