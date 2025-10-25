https://ukraina.ru/20251025/evropa-ne-gotova-voevat-s-rossiey-no-u-zapada-est-drugoy-metod-suslov-o-sozdanii-casus-belli-1070669626.html
Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli
Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli - 25.10.2025 Украина.ру
Европа не готова воевать с Россией, но у Запада есть другой метод: Суслов о создании casus belli
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, заместитель директора исследовательских программ
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, как Европа пытается втянуть Россию в большую войну и какие методы и инструменты для это она использует.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
