Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/unikalnaya-operatsiya-rossii-na-zapade-ukrainy-chto-otbilo-u-trampa-okhotu-bit-tomagavkami--nagaev-1070600649.html
Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев
Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев - 24.10.2025 Украина.ру
Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру объяснил, что нужно успеть России и Западу до завершения... Украина.ру, 24.10.2025
2025-10-24T09:57
2025-10-24T09:57
видео
россия
запад
украина
дональд трамп
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070600158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cf9d3b2708e1211e04560716754e3e4.jpg
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру объяснил, что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта, а также рассказал о глобальной экономике и переделе мира: 00:30 – Что нужно успеть до встречи в Будапеште? 19:06 – Активные удары ВС России по украинским объектам; 23:40 – Может ли Запад надавить на Россию? 30:36 – Поддержит ли Азия Россию в суде по вопросу международного депозитария; 33:14 – О торговой войне Трампа; 48:34 – Как прочно Россия стоит на ногах? #Нагаев #СВО #ВПК #переговоры #оружие #война #РФ #Россия #Украина #США #Трамп #Путин #ракеты #экономика #ресурсы #ЕС #Европа #Томагавк #ПВО #дроны #энергетика #ТЯО #торговля #валюта ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070600158_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c876a1b287bf520138ddf8646b589f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запад, украина, дональд трамп, ес, украина.ру, видео
Видео, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру

Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев

09:57 24.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру объяснил, что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта, а также рассказал о глобальной экономике и переделе мира:
00:30 – Что нужно успеть до встречи в Будапеште?
19:06 – Активные удары ВС России по украинским объектам;
23:40 – Может ли Запад надавить на Россию?
30:36 – Поддержит ли Азия Россию в суде по вопросу международного депозитария;
33:14 – О торговой войне Трампа;
48:34 – Как прочно Россия стоит на ногах?
#Нагаев #СВО #ВПК #переговоры #оружие #война #РФ #Россия #Украина #США #Трамп #Путин #ракеты #экономика #ресурсы #ЕС #Европа #Томагавк #ПВО #дроны #энергетика #ТЯО #торговля #валюта
ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗападУкраинаДональд ТрампЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24"Сколько денег потратили на Зеленского?" — Захарова прокомментировала кризис в США
11:21Фото горящего ветряка после удара БПЛА в Краматорске
11:18В Харькове взрывы! Над местом одного из прилетов поднялся столб дыма
10:53Заградотряд расстрелял группу солдат ВСУ за попытку отступления в Харьковской области
10:44Вопрос с изъятием российских активов "подвис" в ЕС
10:28Ударили по ВСУ вблизи Курской области: что происходит в прифронтовых зонах
10:16Воздушная тревога: над Подмосковьем сбили три дрона, введен "красный" уровень опасности
10:13Путин поздравил ветеранов и личный состав спецназа ВС России с 75-летием образования
10:00Ужасный лидер, провалы ВСУ, пустые надежды Зеленского. Хроника событий на утро 24 октября
09:57Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев
09:51Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 октября
09:46После ударов по энергетике: министр экономики Германии срочно прибыл в Украину
09:43Санкции Запада против российской нефти могут навредить самим США — эксперты
09:25Они им самим понадобятся: Путин пошутил о санкциях ЕС на поставки унитазов
09:00"Тяжелый день для Белгородской области": Гладков рассказал о десятках пострадавших от ВСУ жителях
08:39Главное за ночь 24 октября
08:08ВС РФ повредили объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области
08:00Хитрый план Сталина. 80 лет назад Украина стала учредителем ООН
07:43ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
07:17Дрон атаковал жилой дом в подмосковном Красногорске, пострадали люди
Лента новостейМолния