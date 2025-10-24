https://ukraina.ru/20251024/unikalnaya-operatsiya-rossii-na-zapade-ukrainy-chto-otbilo-u-trampa-okhotu-bit-tomagavkami--nagaev-1070600649.html
Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев
Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев - 24.10.2025 Украина.ру
Уникальная операция России на Западе Украины: что отбило у Трампа охоту бить "Томагавками" – Нагаев
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру объяснил, что нужно успеть России и Западу до завершения... Украина.ру, 24.10.2025
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" Игорь Нагаев в студии Украина.ру объяснил, что нужно успеть России и Западу до завершения украинского конфликта, а также рассказал о глобальной экономике и переделе мира: 00:30 – Что нужно успеть до встречи в Будапеште? 19:06 – Активные удары ВС России по украинским объектам; 23:40 – Может ли Запад надавить на Россию? 30:36 – Поддержит ли Азия Россию в суде по вопросу международного депозитария; 33:14 – О торговой войне Трампа; 48:34 – Как прочно Россия стоит на ногах? #Нагаев #СВО #ВПК #переговоры #оружие #война #РФ #Россия #Украина #США #Трамп #Путин #ракеты #экономика #ресурсы #ЕС #Европа #Томагавк #ПВО #дроны #энергетика #ТЯО #торговля #валюта ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
