Словакия не станет воровать российские активы и не даст этого сделать другим

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о категорическом отказе подписывать кредитные гарантии для Украины за счёт замороженных российских активов. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости

2025-10-24T19:31

Словакия не подпишет кредитные гарантии для Украины за счет российских активов, подтвердил словацкий премьер."Кусочек российского сыра вкусно пахнет для европейского ворона. Возможности стран-членов ЕС финансировать военные нужды Украины напрямую из национальных бюджетов уже снижается, даже среди самых больших военных ястребов. Отсюда и аппетит к замороженным российским активам, которые можно было бы использовать в качестве кредита Украине, который, разумеется, никогда не будет погашен" – заявил Фицо.Ранее сообщалось, что ЕС не смог принудить Бельгию к экспроприации замороженных российских активов. Обсуждение этого вопроса отложено до декабря.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

