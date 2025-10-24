https://ukraina.ru/20251024/slovakiya-ne-stanet-vorovat-rossiyskie-aktivy-i-ne-dast-etogo-sdelat-drugim-1070640664.html
Словакия не станет воровать российские активы и не даст этого сделать другим
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о категорическом отказе подписывать кредитные гарантии для Украины за счёт замороженных российских активов. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости
Словакия не подпишет кредитные гарантии для Украины за счет российских активов, подтвердил словацкий премьер."Кусочек российского сыра вкусно пахнет для европейского ворона. Возможности стран-членов ЕС финансировать военные нужды Украины напрямую из национальных бюджетов уже снижается, даже среди самых больших военных ястребов. Отсюда и аппетит к замороженным российским активам, которые можно было бы использовать в качестве кредита Украине, который, разумеется, никогда не будет погашен" – заявил Фицо.Ранее сообщалось, что ЕС не смог принудить Бельгию к экспроприации замороженных российских активов. Обсуждение этого вопроса отложено до декабря.
Словакия не станет воровать российские активы и не даст этого сделать другим
Словакия не подпишет кредитные гарантии для Украины за счет российских активов, подтвердил словацкий премьер.
"Кусочек российского сыра вкусно пахнет для европейского ворона. Возможности стран-членов ЕС финансировать военные нужды Украины напрямую из национальных бюджетов уже снижается, даже среди самых больших военных ястребов. Отсюда и аппетит к замороженным российским активам, которые можно было бы использовать в качестве кредита Украине, который, разумеется, никогда не будет погашен"
– заявил Фицо.
Ранее сообщалось
, что ЕС не смог принудить Бельгию к экспроприации замороженных российских активов. Обсуждение этого вопроса отложено до декабря.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.