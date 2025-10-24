ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией - 24.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251024/pvo-za-noch-sbila-bolshe-sotni-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1070594910.html
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией - 24.10.2025
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 111 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны, передает 24 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-24T07:43
2025-10-24T07:43
новости
россия
ростовская область
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 34 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, 25 – над Брянской, 11 над Калужской,10 над Новгородской областью, по семь дронов над Белгородской областью и Крымом, пять над Тульской областью, четыре над Краснодарским краем, по два БПЛА над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному над Липецкой, Тверской областью, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал, что пятеро человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах региона. Пострадавших нет.В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился, но пока без энергоснабжения остается около 1,5 тысячи человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток.О других атаках - в материале ПВО России с утра сбила 32 БПЛА ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
белгородская область
новости, россия, ростовская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией

07:43 24.10.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Украина.ру
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 111 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны, передает 24 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 34 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, 25 – над Брянской, 11 над Калужской,10 над Новгородской областью, по семь дронов над Белгородской областью и Крымом, пять над Тульской областью, четыре над Краснодарским краем, по два БПЛА над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному над Липецкой, Тверской областью, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал, что пятеро человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах региона. Пострадавших нет.
В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился, но пока без энергоснабжения остается около 1,5 тысячи человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток.
О других атаках - в материале ПВО России с утра сбила 32 БПЛА ВСУ на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния