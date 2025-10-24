Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур - 24.10.2025 Украина.ру
Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства. Об этом пресс-служба СК России в ночь на 24 октября сообщает в своём телеграм-канале
2025-10-24T02:20
2025-10-24T02:23
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Челябинской области по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", — говорится в сообщении ведомства.Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на предприятии в Копейске поздно вечером 22 октября произошёл взрыв и пожар, в результате чего погибли 12 человек, еще 19 пострадали.В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Отмечается, что к расследованию трагедии привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего.24 октября в Челябинской области объявлен днём траура. На всей территории региона будут приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур

02:20 24.10.2025 (обновлено: 02:23 24.10.2025)
 
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства. Об этом пресс-служба СК России в ночь на 24 октября сообщает в своём телеграм-канале
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Челябинской области по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на предприятии в Копейске поздно вечером 22 октября произошёл взрыв и пожар, в результате чего погибли 12 человек, еще 19 пострадали.
В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Отмечается, что к расследованию трагедии привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего.
24 октября в Челябинской области объявлен днём траура. На всей территории региона будут приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
